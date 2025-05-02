中國有望解除「限韓令」？　陸外交部：雙方推動文化交流

▲中國外交部發言人郭嘉昆表示，不知道EPEX的演出情況。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國男子團體EPEX近日遭傳，計畫於5月31日在福州舉辦演唱會的消息，引發中韓兩方網友猜測，2016年中國下令的「限韓令」是否有望取消。中國外交部發言人郭嘉昆在舉行例行記者會上表示，中方對同韓方開展有益的文化交流合作，持開放態度。

▲韓團EPEX傳出月底計畫在福州演出。（圖／記者林敬旻攝）

綜合陸媒報導，郭嘉昆在記者會上表示，「希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展。」

不過郭嘉昆也明確表示，「不了解（EPEX）具體演出情況。」他也未提及，「限韓令」是否調整，此未正面回應的表態引發廣泛關注，「限韓令」是否解除仍舊是未知數。

報導指出，此次EPEX演唱會若成行，將是自2016年後，首次全員韓國籍的K-POP組合在華單獨演出。

先前韓網傳出，除EPEX外，央視有望計畫邀請，BTS、EXO、SEVENTEEN等十多個韓國頂級團體，參與下半年中韓聯合演出項目，涉及北京、上海等6個城市。不過相關消息是否被證實，中國官方未對此作出公開回應。

▲網傳，BTS有可能會到中國演出，但官方未證實。（圖／翻攝自BTS官方臉書）

▲網傳EXO也在受邀名單內。（圖／翻攝自Instagram／weareone.exo）

▲SEVENTEEN也在網傳名單中。（圖／翻攝自X／pledis_17）

消息一出，引發中韓兩方網友熱議，大多網友皆不支持取消「限韓令」。中國網友表示，「開放了，就又要被偷文化，還是別了吧」、「先讓古裝劇服裝文化別抄中國的」、「追星我自會去，但是不歡迎你們來」、「不歡迎偷國，孔子、漢服都是中國的」。

韓國網友則表示，「拜託別解除，現在這樣很好」、「中國人自己活著吧」、「到時候又說什麼都是他們的」、「解了之後就不要什麼都出中文歌版本」、「非常討厭，別看我們的東西，別過來」、「維持限韓令更好」、「不接受中資，品質會下降」。

公開資料顯示，限韓令是指2016年，中韓關係因韓國部署「薩德反導彈系統事件」而緊張後，中國將政治問題延伸到演藝圈，大幅度限制韓國藝人，來中國舉辦演唱會、限制韓國電視劇的播放，強行叫停兩國之間的演藝合作。目前薩德問題尚未完全解決，政策調整更多是策略性緩和，而非根本轉變。