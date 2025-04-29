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台中人流口水看大咖輪番高雄開唱　民代轟：國際城市淪口號

▲市議員蔡耀頡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲對比北高接連迎接國際巨星開唱，同樣身為六都之一的台中市卻只能羨慕，市議員蔡耀頡呼籲，市府極力爭取國際級的大咖藝人來開唱，帶起國際追星人流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，有市議員表示，今年高雄演唱會一場接一場，從韓國天團、歐美知名大咖、還有港星陳奕迅等輪番開唱，城市也熱烈迎接演唱會商機，對比同樣身為六都之一的台中市，卡司僅限於本土團體，市民只能看著高雄市流口水，市府號稱台中市國際城市淪為口號。

台中市新聞局長欒治誼表示，以跨年演唱會為例，連續兩年都請到韓國知名歌手來台，市府努力朝向邀請國際巨星來台中開唱的規劃，但台中受場地侷限，因此才會蓋巨蛋跟大巨蛋；台中市副市長鄭照新則說，台中市身為後發城市，現在急起直追，未來待巨蛋、大巨蛋完工後，會將商機擴大。

今年高雄演唱會從韓團的SUPER JUNIOR-D&E、SHINee珉豪、到歐美大咖Maroon 5魔力紅、凱莉米洛以及知名港星張學友、陳奕迅等，之後還有史汀、蘇打綠等都到高雄開唱。

今（29）日市議員蔡耀頡在議會教育文化業務質詢中提到，中市府時常號稱台中是國際城市、棒球之都，但現在卻淪為口號，台北及高雄熱烈迎接演唱會商機，台、港、日、韓、歐、美等國的國際巨星輪番上陣，其中高雄在2024年辦理超過160場演唱會，創下57億的觀光產值，而台中卻只有寥寥可數的幾場。

蔡耀頡表示，台中5月份即將舉辦「2025台中金曲音樂節」，邀請本土人氣團體玖壹壹、金曲歌王陳雷、沈文程開唱，雖老、中、青三代都有兼顧，但對比北、高的演唱會陣容是落差極大，也欠缺國際化，讓台中市民只能看著高雄流口水。

蔡耀頡指出，以超級天團五月天為例，先前五月天就曾多次在洲際棒球場舉辦演唱會，表示台中仍有可開演唱會的場合，呼籲台中市政府要極力爭取國際級的大咖藝人來開唱，帶起國際追星人流，打造屬於台中市的演唱會商機。

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