巴西醫院2嬰遺體被調包　母親含淚申請「掘墓認屍」

▲巴西一間醫院發生發錯嬰兒遺體的烏龍，讓剛失去孩子的母親面臨二度傷害。（示意圖，取自免費圖庫unsplash）

圖文／鏡週刊

巴西戈亞斯州（Goiás）一間醫院驚傳醫療疏失，院方誤將2名早產嬰兒的遺體調換，導致其中一名母親在完成孩子的喪禮後，才接獲通知得知領回的遺體並非親生骨肉。事件造成2名剛失去孩子的母親再度承受巨大的精神打擊，不得不向官方申請掘墓，確認自己孩子的遺體。

綜合外媒報導，事件發生在阿瓜斯林達斯市（Águas Lindas）一間醫院。3月21日，一名25歲產婦因劇烈腹痛入院，隔日誕下一名早產兒，不幸的是嬰兒在出生2小時後死亡。幾日後，這名母親出院，並在3月26日前往醫院領取兒子的遺體，由工作人員交付一具白色小棺木後，即日完成下葬。

隔天殯儀館接獲醫院通知，才發現遺體被調換，25歲母親所領回的並非自己孩子，而是另一名36歲產婦的嬰兒遺體。該名年輕母親一開始接到通知時還以為是詐騙，直到接獲警方通知前往派出所，在場見到另一名同樣失去嬰兒的母親，才證實這場令人心碎的錯誤。

另一名36歲產婦則是在3月25日接受緊急剖腹產，所誕早產兒同樣不幸夭折。由於雙方皆已完成喪葬儀式，2名母親不得不提出掘墓申請，以便正確辨識並安葬自己的孩子。

涉事醫院對此深表歉意，承諾將協助2個家庭尋求法律與心理上的支援，並將檢討流程，建立更嚴謹的行政規範，避免類似事件再次發生。



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