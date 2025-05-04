希特勒也不敢做！金文洙批李在明「厚顏無恥」：竟敢罷免大法院長

▲南韓執政黨國民力量結束黨內初選，確定提名金文洙參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓預計6月3日實施總統大選。在此之際，李在明卸下共同民主黨黨代表一職，並在初選結束後獲得黨內提名競選總統。不過，李在明卻因涉嫌違反《公職選舉法》而在三審獲判有罪，黨內也提出推動彈劾大法院長的聲浪，認為政治嚴重干預司法。對此，執政黨國民力量痛批，連希特勒也不敢這樣做。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓執政黨國民力量昨（3）日在京畿道高陽市召開全黨大會，透過黨員投票和民調決定總統參選人，最後宣布由前雇用勞動部長金文洙在初選中勝出，定將獲得黨內提名參選，在總統大選中與共同民主黨的李在明展開激烈廝殺，而金文洙也在初選結束後展開下一個行程。

今（4）日上午，金文洙選擇前往首爾市銅雀區國立首爾顯忠院，參謁顯忠塔和歷屆已逝總統。此時，有記者向金文洙詢問，如何看待共同民主黨黨內有意推動彈劾大法院長曹喜大。

▲李在明3日前往江原道束草市訪問。（圖／達志影像／newscom）

對此，金文洙痛批李在明「厚顏無恥」、「最賊喊捉賊」。他表示，「（共同民主黨）已全面掌控國會，不僅持續彈劾總統，甚至一連發起31次彈劾，現在就連大法院長也敢彈劾，難道老百姓們可以原諒這種候選人嗎？到底是誰在罵誰？這不僅比希特勒還過分，就連金正恩也不敢做這種事！」

金文洙評論，「你們有聽過金正恩彈劾大法院長嗎？有聽說過習近平要彈劾大法院長嗎？我們也沒聽過史達林會做出這種事！我國是民主且偉大的國家，然而李在明卻想把國家領導成比希特勒、金正恩、史達林、習近平的國家還不如。大韓民國絕對不是一個隨便的國家。為什麼沒有人出面嚴懲？我絕對會嚴懲（李在明）。」

另外，李在明評論，自從尹錫悅因發動戒嚴而被罷免下台後，原本必須恢復國家憲政秩序，然而金文洙卻「背道而馳」。對此，金文洙澄清，「對於憲法為何、行使憲法的正確之道，我是最能貫徹一生實行的人！」

據悉，隨著李在明1日在三審中被大法院（最高法院）以認定有罪為由發回更審，共同民主黨內部決定啟動程序彈劾大法院長曹喜大。李在明對此則回應，「相信黨內會尊重民意」。