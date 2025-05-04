烏媒：北韓軍恐參與烏東「新攻勢」　擬穿俄軍制服到前線混戰

▲俄羅斯國防部公開，北韓士兵參與庫爾斯克州行動前的作戰訓練畫面。（圖／翻攝自俄羅斯衛星通訊社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯與北韓（朝鮮）近日首度公開承認，北韓軍隊已直接參與俄烏戰爭。烏軍透露，俄方正計畫將北韓部隊從庫斯克州調往烏克蘭東部與南部前線，並換上俄軍制服參戰，藉此繞過正式宣戰程序。分析認為，北韓軍隊的進一步介入可能成為俄軍夏季攻勢的關鍵戰力。

根據烏克蘭媒體《Euromaidan Press》，烏克蘭國家安全與國防事務委員會高級官員科瓦連科（Andrii Kovalenko）透露，俄軍正準備將目前可用的北韓部隊派往烏克蘭東部或南部前線，並讓他們穿上俄軍制服，而莫斯科正計畫以其對占領地區的「併吞」為由，依照俄國法律認定為俄國領土，使平壤可以宣稱是保衛盟友邊界，而無須正式向基輔宣戰。

報導引述多方消息來源，俄羅斯軍隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）日前公開表揚北韓軍隊在庫斯克州的表現，稱其「展現高度專業素養」，而北韓最高領導人金正恩也罕見公開承認參戰事實，並追授陣亡士兵為「國家英雄」，承諾在平壤立碑紀念。

自從俄烏戰爭爆發以來，北韓向俄國提供導彈、砲彈、彈藥等諸多武器和軍事裝備。外媒指出，俄軍目前發射的砲彈中，約有半數來自北韓，總數估達400萬至800萬枚。此外，北韓派出多達1萬2000名士兵參與俄軍在庫斯克州的作戰行動，今年初再增派3000人替補。

儘管北韓部隊紀律嚴明、單兵作戰能力表現優秀，但由於缺乏現代戰爭經驗與訓練，使得戰術與作戰方式明顯落後，導致初期部署3個月內傷亡率高達4成，死於烏軍的無人機襲擊。但在實戰中累積經驗後，北韓士兵已逐漸適應戰場環境，其犧牲換取的實戰能力，也讓俄方評估其為可進一步運用的資源。

目前俄軍已基本控制庫斯克地區，僅剩一小段與烏克蘭接壤的約40平方公里邊境地帶仍遭抵抗。

外界關注，北韓軍隊的實質介入是否會引發新一波國際反應。隨著第三國直接參戰的事實浮現，可能促使烏克蘭盟邦加速軍援行動，尤其是南韓，近年視北韓為主要安全威脅，對抗意願高，可能透過直接或間接方式擴大對烏援助。