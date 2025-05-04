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前男友「機場遭逮」認犯案！日女大生報警9次無效　慘死成白骨

記者張方瑀／綜合報導

日本神奈川縣一名20歲女子岡崎彩咲陽在過去一年多來遭前男友持續跟蹤騷擾，儘管曾9度報警求助，卻未獲警方重視。她自去年12月20日失蹤後，警方直到4月30日才進行搜索，最終在27歲前男友白井秀征住處的包包內發現一具人類白骨。原本已逃往美國白井於3日返國，在羽田機場遭逮捕後坦承犯案。

根據《讀賣新聞》報導，白井秀征涉嫌將前女友岡崎彩咲陽的遺體藏放在家中長達數月，警方3日在東京羽田機場逮捕剛從美國返國白井，白井面對警方調查時坦承犯行，直接表明「沒錯，是我做的」。

▲▼27歲男子白井秀征涉嫌殺害20歲前女友岡崎彩咲陽。（圖／翻攝自X）

▲27歲男子白井秀征涉嫌殺害20歲前女友岡崎彩咲陽。（圖／翻攝自X）

岡崎去年12月與白井分手後，曾多次向警方報案稱遭到白井跟蹤騷擾，但警方未依《跟蹤騷擾防止法》警告白井，而去年12月20日早上，岡崎從寄住的奶奶家離開後就此失蹤，家人再也聯絡不上她。

白井曾於今年3月接受警方詢問時表示，「去年12月20日早上我有到她工作的地方附近，但沒見到她。」否認與此事有關。

直到今年4月30日，警方以涉嫌違反《跟蹤騷擾防止法》搜索白井位於川崎區大師站前的住處時，在廚房地板下的收納櫃中發現一個袋子，打開竟發現岡崎的白骨化遺體。

司法解剖結果顯示，死因不明，但死亡時間已超過一個月，遺體還有被燒過的痕跡，但屋內未見焚燒跡象，警方懷疑遺體曾在其他地點焚燒後再移回住處。

白井在事發後前往美國，並於3日下午返國時在羽田機場遭警方攔截並帶回調查。他向警方供稱，「沒錯，是我做的。」警方於同日晚間9時10分以涉嫌遺棄屍體罪將其正式逮捕。

對於岡崎曾多次向警方求助卻未能獲得保護一事，警方表示，雖然自去年12月9日起岡﨑曾9度來電，但警方並未根據《跟蹤騷擾防止法》發出警告，「這完全是基於受害者本人的意願判斷，認為她並未希望警方介入處理。」

岡崎的父親心痛表示，「我已經跟他們說了好多次，叫他們以跟蹤騷擾的理由把他抓起來。但他們總是說因為沒有受害人出面，所以沒辦法。結果最後還不是因為跟蹤害死她。說的和做的完全不一樣，根本說不通。」

目前警方持續釐清案件詳細經過與死因，並將進一步追查白井的犯案動機及可能涉及的其他犯罪行為。

►報警9次遭無視！日20歲女大生「慘死成白骨」　親友氣炸包圍警局

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