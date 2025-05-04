推動裝甲車革命！金正恩「雙膝跪坦克」　視察北韓坦克生產工廠

▲金正恩近期視察某坦克生產工廠，親自指導核心技術的更新。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）、俄羅斯雙雙公開證實北韓派兵赴俄擊退烏軍的消息後，北韓最高領導人金正恩頻繁視察軍事基地。繼先前出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮和艦砲試射後，金正恩再度前往坦克工廠視察，強調完成陸軍戰備武器現代化的重要性，呼籲必須推動第2次「裝甲武裝革命」，縮短和南韓的軍事差距。

根據北韓官媒《朝中社》今（4）日報導，金正恩近期前往某一座重要的坦克工廠視察，除了審視坦克的製造流程，還親自向軍需部門官員指導陸軍裝備現代化的藍圖，並掌握坦克核心技術研究的動向。不過，報導並未透露詳細的視察日期和地點。

從北韓官媒公開的相片來看，只見金正恩身穿一襲黑色皮衣外套，甚至願意和其他相關人士爬上坦克，並雙膝跪在坦克上，向旁人說明他對於坦克現代化工作的構想。

▲▼金正恩跪在坦克上，向旁人點出問題。（圖／路透）

金正恩指出，如今北韓陸軍所面臨的重要課題，便是將來自上一世紀的裝甲車，替換成搭載最新技術的坦克和裝甲車。同時，他也點出坦克在現代戰爭中所扮演的軍事機能、角色、發展方向，「若不檢討如何重新設計坦克，則在裝甲武力建設中便無法朝著正確方向前進。」

金正恩指示，「完成軍需工業工廠和相關企業所的現代化工程，調整擁有尖端技術坦克、自行砲（自走砲）大規模生產能力，並在短時間內全面更新我國（北韓）裝甲武器系統，是黨中央對於推動『第2次裝甲武裝革命』的遠大構想和戰略實現上，一項重要的偉業。」

▲金正恩計畫將上一世紀的老舊武器從北韓陸軍剔除。（圖／路透）

南韓《韓聯社》分析，自從北韓派兵赴庫斯克州協助俄軍收復失土，便持續獲得俄羅斯的軍事技術援助，因此開始熱衷於研發戰略武器，同時提升常規性武器的戰力和性能，因為先前北韓的常規性武器被認為與遠落後給南韓。

南韓知名軍武記者、現執政黨國民力量的國會議員庾龍源推測，金正恩所前往視察的坦克生產工廠，可能位於平安北道龜城市，且這次官媒所拍攝到的戰車，曾經於去年11月在北韓主辦的武裝裝備展示會上亮相，該戰車號稱搭載戰利品主動防禦系統，可以主動辨識並防禦來自敵軍反戰車武器的威脅。