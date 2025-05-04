日粗心爸「帶7歲女兒泡男湯」！　女童裸體遭人偷拍

▲日本一名男子把女兒帶進男湯洗浴，結果女兒被其他男湯客偷拍裸體。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本名古屋市南區一名男湯客因偷拍7歲女童裸體而被逮捕。事發當天女童的父親準備帶著她進入男湯泡澡，兩人將衣服脫光後，他隨即發現有一名年輕男子持手機偷拍女兒裸體，因此連同澡堂工作人員一同將偷拍男子制伏。男子隨後則被警方依現行犯逮捕。

根據《東海電視台》報導，名古屋一名父親4月26日帶著自己的7歲女兒到南區的一間澡堂泡湯，然而當天晚間7時40分他卻在更衣室內發現，有一名男子持智慧型手機偷拍女兒的裸體，因此隨即與澡堂員工合力將他制伏。

警方接獲通報趕往現場，確認嫌犯是一名來自春日井市的32歲上班族，他涉嫌用智慧型手機偷拍女童的胸部，因此被警方依現行犯逮捕。男子被逮後，則立刻坦承犯行。

對此，外界也質疑女童父親為何要將女兒帶到男性專用泡湯區洗澡，甚至在其他成年男性湯客面前讓女兒脫光衣物，因此也批評他毫無保護女兒的防範意識。

儘管日本各地對於兒童混浴的規定並未統一，但是目前北海道、東京都以及埼玉縣等多個地區已經修法將男女混浴年齡下修至7歲，也就是說一旦年滿7歲，便不可以進入異性澡堂。事實上，相關規定除了保護兒童外，也是為了預防性犯罪發生。對此，大多數日本民眾都表示贊同，因為兒童從7歲左右就對「性」有一定概念，且也有自理能力。

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