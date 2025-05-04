吳欣岱爆：李彥秀「送車」宣傳遭鄉親嗆聲　碰一鼻子灰下車

▲國民黨立委李彥秀勤跑地方，上遊覽車「送車」宣傳反罷免，但遭到鄉親嗆聲。（圖／吳欣岱提供）



記者陶本和／台北報導

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」日前已表示，二階段連署達標，要朝6萬份連署目標前進；而李彥秀也公開表示，會用最好的準備面對挑戰。李彥秀近來也積極在地方勤跑尋求民眾支持以抗罷免；不過，基進黨秘書長吳欣岱指出，李彥秀3日上午在遊覽車上「送車」宣傳反罷免，但遭到鄉親嗆聲，碰了一鼻子灰下車。

「李彥秀哭哭了」。吳欣岱表示，李彥秀早上去送車，拿著反罷免手舉牌去煩大家，結果直接被鄉親嗆，「你不要在立法院亂提案、亂舉手不就不會被罷免了！」

吳欣岱表示，李彥秀碰了一鼻子灰下車，但因為確實沒什麼好反駁的，只好裝可憐。她說，再次強調，罷免李彥秀不是欺負李彥秀，只是把不適合她掌握的權力收回去而已。

吳欣岱指出，李彥秀如果覺得國民黨所作所為都是對的，大可以不用裝可憐，好好講道理，送美國媽媽回美國一家團圓，是善的力量，還剩不到一個禮拜，大家繼續努力。

對於北市的罷免團體的收件狀況，包括徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀的二階段連署都已過安全門檻，五個罷團規劃下周7日與8日要聯合送件，屆時也會正式對外公布二階段最終連署的件數。