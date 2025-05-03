　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

▲中國國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲建議，將紙板投票箱底部改用「透明壓克力板」以釋疑。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會過去雖曾多次釋疑使用「紙質投票箱」的方式及原因，然而，歷次大選中，仍有民眾對於現行使用的不透明紙質投票箱，抱持著「會藏票」的疑慮。對此，國民黨立委吳宗憲昨（2日）表示，投票箱底部可改用透明壓克力板，一望即知，如此一來，不但可以解決人民的疑慮，又兼具保障秘密投票原則。

針對紙質投票箱，中選會過去曾多次釋疑，2014年起，就已經開始使用該款投票箱，且過去基於保障秘密投票原則，也未曾使用過完全透明的投票箱，另外，投票前、後，選務人員也都會向現場監票的民眾展示投票箱的狀況。

不過，部分民眾對於紙質投票箱似乎仍抱持著存疑的心態，吳宗憲提到，過去幾次大選的投票結果，都有人民質疑「紙質投票箱」，包括，不環保、底板與底部之間可能有空隙，雖經中選會多次澄清，仍無法遏止這樣的聲音出現。

吳宗憲認為，這樣的狀況會造成負責第一線選務的工作人員，得到非常多的壓力以及罵名，尤其投票箱是選舉工具，讓民眾感覺公開透明是最重要的，所以，當人民有所質疑的時候，中選會就應該回應民意，才能避免最終的選舉結果讓人民產生疑慮。

至於，中選會說明，投票箱須保障秘密投票原則，吳宗憲則建議，在保障秘密投票的前提下，可以改成箱子的5個立面皆為不透明，唯獨底部是用透明壓克力板，這樣選務人員在驗票時，民眾一望即知，不會被懷疑有藏東西。

吳宗憲說，因為投票是當天當場投票，投完票之後立刻開票，所以，即便底部是透明的，也不會因此窺探到投入票匭的票是投給誰，他接著強調，當然這只是個人的淺見，提供給中選會作思考。

吳宗憲進一步指出，鄰國日本的投票箱是金屬製、韓國是一體成形的塑膠箱子，這些投票箱的設計，都相較紙質不容易有選舉弊端發生，吳宗憲說，他不是在質疑過去選舉是否不公正，或選務人員的公正性，只是覺得當人民有所質疑的時候，政府就要提出解決的方法，因為解決人民的疑慮是政府的天職，而不是每當謠言出現，才在後面追著謠言解釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撈到「世界第3毒」！高雄現蹤　被螫到恐死亡
烏克蘭正妹「床底藏人」案延燒！　APA飯店：警方已介入
快訊／美職8隊現身桃園看徐若熙！老虎高層也來了
快訊／4縣市大雨特報！下到晚上
俄黑海港市遭襲　宣布緊急狀態！
愛莉莎莎賣課手段「瑜珈老師」怒酸噁心！　親上火線發聲
不捨柯文哲「蹲坐洗衣」　陳佩琪淚：為何要被如此對待

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案：台灣司法有進步？

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難出力的事

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案：台灣司法有進步？

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難出力的事

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　國家警報響

快訊／TPBL職籃為「剴剴案」發聲　曾文鼎、林書緯盼社會終結兒虐

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

長榮航空兒童早療公益計畫　今捐贈服務車、助教室翻修

親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

精準對抗肝癌！台大攜手北醫破解關鍵基因運作機轉　成治療新方向

小時候「學過哪1種才藝　他驚：家裡超有錢！一票人點名它

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

政治熱門新聞

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

高市府人事異動！新任海洋局長出爐

僅黃仁勳有膽示警川普　沈富雄曝原因

張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

花蓮縣府退稅2億　她曝傅家怕破窗效應

「不排除暫停美索外交關係」 美眾議員要索馬利亞撤禁台護照決定

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案比喻

趙少康酸朱立倫「安慰自己而已」　指民調家裡做：完全不能看

服務處收「燒過的千元冥紙」死亡威脅　吳沛憶報警：不容違法行為

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名受害幼童家長發聲了

更多熱門

相關新聞

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，民團罷免藍委二階連署卻是多點開花、頻傳捷報，桃園罷免藍委魯明哲、呂玉玲團隊今（3日）前往桃園市選委會，正式遞交第二階段連署書，加上日前已送件的罷免藍委涂權吉案，及預計5日送件的罷免牛煦庭、邱若華、萬美玲案，桃園罷免藍委第二階段連署成功「全壘打」。另外，明日還有南投罷免馬文君團隊也將送件。

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

遭藍營動員鎖定罷免　吳沛憶：能理解國民黨部有來自高層壓力

遭藍營動員鎖定罷免　吳沛憶：能理解國民黨部有來自高層壓力

花蓮選委會尺量連署書抓「0.001CM誤差」？　中選會：造謠！

花蓮選委會尺量連署書抓「0.001CM誤差」？　中選會：造謠！

關鍵字：

投票箱國民黨中選會吳宗憲

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面