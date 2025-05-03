紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

▲國民黨立委吳宗憲建議，將紙板投票箱底部改用「透明壓克力板」以釋疑。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會過去雖曾多次釋疑使用「紙質投票箱」的方式及原因，然而，歷次大選中，仍有民眾對於現行使用的不透明紙質投票箱，抱持著「會藏票」的疑慮。對此，國民黨立委吳宗憲昨（2日）表示，投票箱底部可改用透明壓克力板，一望即知，如此一來，不但可以解決人民的疑慮，又兼具保障秘密投票原則。

針對紙質投票箱，中選會過去曾多次釋疑，2014年起，就已經開始使用該款投票箱，且過去基於保障秘密投票原則，也未曾使用過完全透明的投票箱，另外，投票前、後，選務人員也都會向現場監票的民眾展示投票箱的狀況。

不過，部分民眾對於紙質投票箱似乎仍抱持著存疑的心態，吳宗憲提到，過去幾次大選的投票結果，都有人民質疑「紙質投票箱」，包括，不環保、底板與底部之間可能有空隙，雖經中選會多次澄清，仍無法遏止這樣的聲音出現。

吳宗憲認為，這樣的狀況會造成負責第一線選務的工作人員，得到非常多的壓力以及罵名，尤其投票箱是選舉工具，讓民眾感覺公開透明是最重要的，所以，當人民有所質疑的時候，中選會就應該回應民意，才能避免最終的選舉結果讓人民產生疑慮。

至於，中選會說明，投票箱須保障秘密投票原則，吳宗憲則建議，在保障秘密投票的前提下，可以改成箱子的5個立面皆為不透明，唯獨底部是用透明壓克力板，這樣選務人員在驗票時，民眾一望即知，不會被懷疑有藏東西。

吳宗憲說，因為投票是當天當場投票，投完票之後立刻開票，所以，即便底部是透明的，也不會因此窺探到投入票匭的票是投給誰，他接著強調，當然這只是個人的淺見，提供給中選會作思考。

吳宗憲進一步指出，鄰國日本的投票箱是金屬製、韓國是一體成形的塑膠箱子，這些投票箱的設計，都相較紙質不容易有選舉弊端發生，吳宗憲說，他不是在質疑過去選舉是否不公正，或選務人員的公正性，只是覺得當人民有所質疑的時候，政府就要提出解決的方法，因為解決人民的疑慮是政府的天職，而不是每當謠言出現，才在後面追著謠言解釋。