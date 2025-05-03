罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續延燒，罷免吳思瑤團體的領銜人張克晉日前宣布退出，罷免團體正尋求備補領銜人遞補的可能性。對此，吳思瑤今（3日）受訪說，針對要罷免她的團體，真的只能尊重，「國民黨內部要做任何動作、進行什麼行為，我都是100%尊重，我顧好我的問政、顧好北投天母，是我眼前要務」，但還是要提醒，民主不容造假、法治不容挑戰。

吳思瑤表示，尊重各別的政治工作者採取的政治行為，但還是呼籲，罷免是公民行使的權利，大家都看到國民黨最近的動作頻頻，她是無權置喙、只能尊重，但是要呼籲，民主不容造假，都要遵循國家法治的規定，「未來在連署過程中或是在惡罷過程中，一定要依法，不要再有輕易涉及舞弊，這是社會所期待的，民主不容造假」。

吳思瑤說，她跟同黨的立委吳沛憶一直被鎖定，但每天依舊不改初衷，依舊毫無所懼、全力以赴，相信天公疼憨人，最近白沙屯媽祖帶給台灣人非常多的祝福，相信善良純正都會獲得媽祖祝福。

吳思瑤說，針對要罷免她的團體，真的只能尊重，「國民黨內部要做任何動作、進行什麼行為，我都是100%尊重，我顧好我的問政、顧好北投天母，是我眼前要務」，但還是要提醒，民主不容造假、法治不容挑戰。

另外，針對市長蔣萬安進來拿下網路聲量第一，好感到只有0.17？吳思瑤說，蔣市長最近人設有點大翻轉，從溫和的形象轉身成為戰鬥藍，而且放著市政不管，去參與非常多政治的操作。

吳思瑤提到，更讓大家難以接受的，是首都市長竟然帶頭違法、挑戰司法，甚至首都市長自己帶頭挑戰台北市公權力，這不論是藍是綠，社會還是能相對公正客觀的看待一些事實，台灣是民主法治國家，依法奉公守法就是最基本底線，「請蔣市長，任何政治作為我們都尊重，畢竟他也是從政人員，但是一定要依法作為，尤其他是首都市長」。