　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難發力的事

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫要求全黨一起投入罷免綠委行動。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫下令所有黨籍民代全面投入罷免綠委第二階段連署，並將連署成果納入KPI考核。儘管藍營表面上展現團結、強調一定會全力以赴，但私下也有黨內人士坦言，早在去年五月民進黨啟動全台罷免時，國民黨中央就已錯失戰機，與其現在喊出「罷免賴清德」或「罷免綠委」的口號，「力保藍委」恐怕才是朱立倫唯一能做、卻最難發力的事。

大罷免戰雖然從去年綠營就已開始喊起，但國民黨一路到今年2月才正式開打，雖然最後有15位綠委罷免案成案，但出現大量幽靈連署及涉及偽造事項，檢調從3月開始偵辦國民黨台南市黨部，接著台北、新北、嘉義縣市、宜蘭、基隆等地黨部也遭搜索，連署工作受到極大打擊。自4月17日台北市黨部主委黃呂錦茹辦公室被搜索後，藍營士氣更是低迷，連署幾近停擺。

面對當前窘境，朱立倫下令黨籍民代投入罷免行動，並納入KPI考核。然而在當前政治氛圍下，藍營真的動得起來嗎？台北市黨部代理主委戴錫欽坦言，目前整體氛圍與檢調動作已造成明顯寒蟬效應，許多民眾私下表示支持罷免，卻害怕遭到檢調追查，因而不敢連署。戴直言，藍營如今面對諸多困難。

「一步錯，步步錯」，藍營人士不客氣直言，朱立倫連續誤判，錯失關鍵時刻，更嚴重的政治誤判「賴清德翻轉國會以及摧毀在野黨的決心」，現在的國民黨已經是進退失據，動輒得咎。去年五月，罷團就已經啟動全台大罷免的規劃，但黨中央根本沒當回事；今年初，全台發動罷免連署，國民黨估錯情勢，認為「備戰不求戰，如果要戰，就以戰止戰」等空話，錯失了反擊的機會；直到2月情勢急轉，才倉促啟動系統化連署對抗。

一位藍營議員坦言，朱立倫要市議員、黨工都要動起來一起罷免綠委，甚至訂出KPI早已「時不我與」，這不是早在去年五月就應該要有「超前部署」嗎？請問，現在黨部黨工「死的死，逃的逃」，看到民進黨用國家機器、用司法追殺在野黨，誰還有膽子心思執行朱立倫的KPI？

「罷免總統、提出倒閣、力保藍委」，一名藍委表示，這大概是朱立倫眼下能做的三件事。但「罷免總統」恐怕只是虛晃一招；「倒閣案」民進黨也不會讓政局重選；至於「力保藍委」，雖最具實質意義，卻也是最力不從心的任務。
區域藍委也心知肚明，只能靠自救勤跑基層，靠民意支持度高的蔣萬安、盧秀燕拉抬氣勢，至於黨中央，別再扯後腿就好。

對於黨中央動員市議員與黨工收集連署書，一名新北市議員表示，目前多數議員都有投入，只是各區執行力道與方式不一。有些選區沒有綠委可罷免，遭分配跨區支援連署工作，加上目前正值議會開議期，時間與精力都受限，對問政工作也有不小影響。

該議員也指出，隨著罷免案熱度上升，藍綠支持者的對立情緒也越來越高。黨中央需要替支持者的怒火找到出口，否則反彈力道恐將反噬自身。此時展現決心與行動力，既合理也必要。國民黨地方組織基礎本就較完整，若中央強力推動，預估仍有機會達成既定目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星嫁大31歲富商！新婚13天尪猝逝　親手闔眼繼承1.7億遺
汽車零件也逃不過！川普關稅今生效　日韓產業大地震
白沙屯媽祖「羅一鈞也衝一波」　發放5款防疫小物搶光
彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅
台幣匯率3字頭「以後買iPhone像買菜」　他曝美現況
罷免二階連署達標+2！　明還有大咖藍委接力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難發力的事

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

「不排除暫停美索外交關係」 美眾議員要索馬利亞撤禁台護照決定

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難發力的事

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

「不排除暫停美索外交關係」 美眾議員要索馬利亞撤禁台護照決定

「天降貓咪」掉入麻辣火鍋！燙傷9名顧客「恐留下打工還債」

林哲瑄背傷還沒進入比賽　王正棠賽後特守有原因　

打擊王郭天信右腿傷勢加劇　今、明兩場板凳待命

台東關山警區重整服務不中斷　崁頂員警走訪送暖兼防詐

解析川普國安顧問人事異動背後　暗藏權力重整訊號

美海軍成功測試「海基極音速飛彈」發射系統　將部署宋瓦特號

梁家榮左肩開刀至少需休息一個月　上半季報銷

沛納海強悍軍錶附軍事體驗　錶主赴義軍海軍基地進行模擬任務

黃偉哲網路好感度全國第一！　ATM防詐科技領先推動治安有感

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

【白沙屯媽祖愛小孩】粉紅超跑趕路卻突停下！暖心讓小朋友們鑽轎底❤️

政治熱門新聞

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

僅黃仁勳有膽示警川普　沈富雄曝原因

高市府人事異動！新任海洋局長出爐

張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

花蓮縣府退稅2億　她曝傅家怕破窗效應

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

「不排除暫停美索外交關係」 美眾議員要索馬利亞撤禁台護照決定

服務處收「燒過的千元冥紙」死亡威脅　吳沛憶報警：不容違法行為

趙少康酸朱立倫「安慰自己而已」　指民調家裡做：完全不能看

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名受害幼童家長發聲了

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

更多熱門

相關新聞

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

大罷免第二階段連署進入最後衝刺，全台多數罷團也預計於近日完成造冊及送件作業，對此，時代力量黨主席王婉諭今（3日）在社群平台表示，國民黨立委林思銘荒唐事蹟多，但每次被指控，都自知理虧、轉移焦點，她直言，這樣的立委是徹底失格的，呼籲大家一起在最後這3天加入連署罷掉林思銘。

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

趙少康酸朱立倫「安慰自己而已」　指民調家裡做：完全不能看

趙少康酸朱立倫「安慰自己而已」　指民調家裡做：完全不能看

鍾小平曝她怨收罷免連署書影響淺綠票　郭昭巖怒斥：莫名其妙！

鍾小平曝她怨收罷免連署書影響淺綠票　郭昭巖怒斥：莫名其妙！

傅崐萁管家涉弊失聯遭通緝　林楚茵：他是被消失還是躲起來？

傅崐萁管家涉弊失聯遭通緝　林楚茵：他是被消失還是躲起來？

關鍵字：

朱立倫大罷免KPI

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面