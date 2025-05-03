朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難發力的事

▲國民黨主席朱立倫要求全黨一起投入罷免綠委行動。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫下令所有黨籍民代全面投入罷免綠委第二階段連署，並將連署成果納入KPI考核。儘管藍營表面上展現團結、強調一定會全力以赴，但私下也有黨內人士坦言，早在去年五月民進黨啟動全台罷免時，國民黨中央就已錯失戰機，與其現在喊出「罷免賴清德」或「罷免綠委」的口號，「力保藍委」恐怕才是朱立倫唯一能做、卻最難發力的事。

大罷免戰雖然從去年綠營就已開始喊起，但國民黨一路到今年2月才正式開打，雖然最後有15位綠委罷免案成案，但出現大量幽靈連署及涉及偽造事項，檢調從3月開始偵辦國民黨台南市黨部，接著台北、新北、嘉義縣市、宜蘭、基隆等地黨部也遭搜索，連署工作受到極大打擊。自4月17日台北市黨部主委黃呂錦茹辦公室被搜索後，藍營士氣更是低迷，連署幾近停擺。

面對當前窘境，朱立倫下令黨籍民代投入罷免行動，並納入KPI考核。然而在當前政治氛圍下，藍營真的動得起來嗎？台北市黨部代理主委戴錫欽坦言，目前整體氛圍與檢調動作已造成明顯寒蟬效應，許多民眾私下表示支持罷免，卻害怕遭到檢調追查，因而不敢連署。戴直言，藍營如今面對諸多困難。

「一步錯，步步錯」，藍營人士不客氣直言，朱立倫連續誤判，錯失關鍵時刻，更嚴重的政治誤判「賴清德翻轉國會以及摧毀在野黨的決心」，現在的國民黨已經是進退失據，動輒得咎。去年五月，罷團就已經啟動全台大罷免的規劃，但黨中央根本沒當回事；今年初，全台發動罷免連署，國民黨估錯情勢，認為「備戰不求戰，如果要戰，就以戰止戰」等空話，錯失了反擊的機會；直到2月情勢急轉，才倉促啟動系統化連署對抗。

一位藍營議員坦言，朱立倫要市議員、黨工都要動起來一起罷免綠委，甚至訂出KPI早已「時不我與」，這不是早在去年五月就應該要有「超前部署」嗎？請問，現在黨部黨工「死的死，逃的逃」，看到民進黨用國家機器、用司法追殺在野黨，誰還有膽子心思執行朱立倫的KPI？

「罷免總統、提出倒閣、力保藍委」，一名藍委表示，這大概是朱立倫眼下能做的三件事。但「罷免總統」恐怕只是虛晃一招；「倒閣案」民進黨也不會讓政局重選；至於「力保藍委」，雖最具實質意義，卻也是最力不從心的任務。

區域藍委也心知肚明，只能靠自救勤跑基層，靠民意支持度高的蔣萬安、盧秀燕拉抬氣勢，至於黨中央，別再扯後腿就好。

對於黨中央動員市議員與黨工收集連署書，一名新北市議員表示，目前多數議員都有投入，只是各區執行力道與方式不一。有些選區沒有綠委可罷免，遭分配跨區支援連署工作，加上目前正值議會開議期，時間與精力都受限，對問政工作也有不小影響。

該議員也指出，隨著罷免案熱度上升，藍綠支持者的對立情緒也越來越高。黨中央需要替支持者的怒火找到出口，否則反彈力道恐將反噬自身。此時展現決心與行動力，既合理也必要。國民黨地方組織基礎本就較完整，若中央強力推動，預估仍有機會達成既定目標。