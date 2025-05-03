八炯曝罷免傅崐萁「最終有效份數」　網友嗨喊：三階繼續翻轉花蓮

▲網紅八炯。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

罷團「微光花蓮」昨（2日）至花蓮縣選委會，遞交罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的第二階段連署書，除了份數遠遠超過法定門檻外，169％的達成率，也成為當前全國冠軍。網紅八炯晚間則在社群平台表示，經過13小時的審查，選委會最終剔除11份，有效份數為3萬2766份，讓網友不禁留言嗨喊，超級猛、三階繼續翻轉花蓮。

「微光花蓮」昨日上午到花蓮縣選委會送交逾3萬2000份的罷免傅崐萁第二階段連署書，除了數量遠遠超過法定門檻的1萬9377份，達成率更高達169%，暫居全台連署冠軍。

經過長時間的初步審查，八炯昨日晚間在社群平台Threads宣布，「結束了，將近13個小時的審查，最終剔除了11份，罷免有效份數32766結案！謝謝各位到場聲援的花蓮人們」。

消息一出，網友們紛紛湧入留言區嗨喊，「敢跟別人說我是花蓮人了」、「以身為花蓮人自豪的一天」、「看到最後數字，在手機前眼眶紅紅」、「還不能鬆懈，還有第三階段」、「完成二階艱鉅的任務，三階繼續加油，翻轉花蓮」。

至於，面對第二階罷免連署達成率創全台第一，傅崐萁昨日下午表示，他尊重民意，也相信絕大多數花蓮鄉親，最後會投下「不同意罷免」，同時，他也拜託所有鄉親父老和他同心守護花蓮，好多法案與建設不能半途而廢，「起厝起一半，師傅不能換」。