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國會訪美團「見到該見的人」　訪團證實台灣關稅談判「First Four」

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／翻攝直播）

▲民進黨立委王定宇。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

我國立法院組跨黨派立委訪團訪問美國，2日結束訪美行程。針對相關美國關稅談判，綠委王定宇透露，我國被列在首批溝通國家內，「第1群4國」（First Four），此次訪團有「見到該見的人」，包括重量級國會議員，以及高層級的行政官員。。同團國民黨立委也證實確有此事，美方在會議中表達，我方跟日本、南韓、越南一樣，都在首批溝通協調的國家裡。

美國總統川普4月3日推出對等關稅，目前進入暫緩徵收90天的協商期。行政院經貿談判辦公室今（3日）表示，在行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領下，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。

而我國立院跨黨派訪團2日結束訪美行程，此次跨黨派訪團成員包括民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳，立法院副院長江啟臣、國民黨立委張智倫、黃健豪，和民眾黨立委林憶君 。據了解，訪團行程包括拜會白宮國安會、國務院、商務部以及智庫。

王定宇透露，從相關管道確認，台灣是First Four之一。包括台灣、韓國、日本及越南，被美方列為最優先順序；這趟行程也有「見到該見的人」，包括國會意見領袖及行政部門。這次與美方談到軍售、灰色地帶脅迫等議題，美官員也說明美國如何將重心移到印太地區。美方並提及，在關稅談判上，台灣不會是美國跟其他國家談判的標的、不會是交換的對象，「台灣是不容取代的存在」。

國防預算部分，王定宇表示，此次有與美方溝通軍售額度，請美方考量納入貿易差額，有效降低台美貿易赤字。他並分享，有美國國防相關官員當面提醒，台灣國會對於國防預算的刪減、凍結要特別注意，「沒有一個國家會為一個不重視自己安全的國家賣命」。另外，訪團這次此次拜會美國不同部門，美方都強調一定要做好防範洗產地的出口管制。

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