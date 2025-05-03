鳳梨好筍雞饗宴！160桌辦桌慶母親節　黃偉哲邀呷雞呷旺呷幸福

▲台南市農業局與龍崎區農會、區公所3日晚間在文衡殿席開160桌舉辦「鳳梨好童子雞饗宴」，讓民眾大快朵頤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節前夕龍崎香氣四溢！為推廣國產土雞與在地農產，台南市農業局與龍崎區農會、區公所3日晚間在文衡殿席開160桌舉辦「鳳梨好童子雞饗宴」，端出鳳梨、竹筍與跑山雞創意料理，讓民眾大快朵頤。

市長黃偉哲親臨現場發送火鶴花給媽媽們，預祝佳節快樂，也號召大家「呷雞、呷筍、呷旺梨」，共享農村風味。

黃偉哲市長表示，龍崎土雞節不只是美食盛宴，更是農村文化嘉年華，盼民眾從辦桌走入山城、認識在地食材，支援台灣農業。他強調，龍崎盛產竹筍、鳳梨與優質跑山雞，透過頂級總舖師巧手設計出走山雞米糕、蔥爆三杯雞、旺梨慄子梅露燉雞等創意料理，保證「呷巧又呷飽」。

農業局指出，龍崎地勢天然適合土雞飼養，產銷班多年來推動履歷認證與青農培育，提升養殖品質與通路競爭力。此次活動除美食饗宴外，現場也設有農產市集，展售龍崎各式農特產品，展現山城農業的多元價值與生命力。

活動現場由在地青農黃進興示範甕仔雞製作，還有500份香酥豆乳雞免費試吃，由第10班副班長黃淑姬掌廚；另由青農高文仁推出限量特價土雞，每隻350元，引爆搶購熱潮。小朋友也能在「土雞小教室」與「跑山雞互動體驗」中學習食農知識，大小朋友都玩得不亦樂乎。

今日活動貴賓雲集，包括立委陳亭妃、林宜瑾，市議員郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣、吳禹寰，立委林俊憲亦派員到場力挺，共同為龍崎農產加油打氣。主辦單位表示，未來將持續推廣「在地食材 × 創意料理」理念，讓更多人認識台南山區的好風味。