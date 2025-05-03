黃偉哲網路好感度全國第一！　ATM防詐科技領先推動治安有感

▲台南市推出ATM AI辨識防詐系統，網友熱烈回響，市長黃偉哲好感度全國奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「網路溫度計DailyView」3日公佈調查結果，台南市長黃偉哲以0.98的高分，在全台10位縣市首長中奪下網路好感度第一，顯示其市政作為廣獲民眾認同與正面回饋，其中聲量最高點出現在4月15日，台南市政府率全國之先，推出ATM防詐科技辨識系統，引發網友熱烈討論與肯定。

台南市政府指出，詐騙案件層出不窮，金管會於年初即召集各銀行研擬防詐策略，建議民眾在ATM提領與轉帳時露出全臉，以減少車手冒領風險。台南市在黃偉哲市長指示下，由研考會智慧發展中心將疫情期間使用的口罩AI辨識技術再升級，應用於ATM設備，一旦偵測到遮臉狀態，將即時發出提示音，提醒民眾取下面罩，並吸引現場行員或警方注意，達到嚇阻詐騙的目的。

市府統計，自3月啟動強化打詐行動以來，透過與金融機構與超商攜手合作，已成功阻止184件詐騙案，保住超過新台幣6843萬元詐騙金額，並表揚264位協助阻詐的有功人員。未來將進一步針對車手常出沒的提款熱點，與銀行及警方合作部署AI辨識設備，深化防詐科技應用層次。

市府表示，黃偉哲的高好感度背後反映市政團隊推動「有感施政」的具體成效，不僅重視市民治安感，更積極回應交通、就業與生活品質等議題。市府將持續傾聽民意、整合資源，打造更安心、便利的城市環境，讓市民實際感受到政策溫度與進步改變。