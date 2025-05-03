全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

▲台南「巡城祭」遶境活動3日登場，台南市長黃偉哲率領11尊全台城隍爺遶行四大城門，祈願城市平安。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝台南中西區台灣府城隍廟創廟356週年與府城建城300年，台灣府城隍廟3日舉辦「巡城祭」遶境活動，邀集全台11間城隍廟齊聚台南共襄盛舉，台南市長黃偉哲擔任主祭官，率領眾神明從府城隍廟出發，沿舊城輪廓巡經四大古城門，象徵守護城市與百姓平安，展現宗教文化與歷史記憶交融的深厚底蘊。

此次遶境路線特別涵蓋大東門（迎春門）、大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）及大北門（拱辰門），並經多處宮廟與文史景點，沿途吸引大量信眾與民眾駐足參與。市長黃偉哲表示，此次府城隍爺出巡路線首度涵蓋四大古城門，極具歷史意義，期望透過宗教與文化的結合，讓市民在信仰中走讀府城、認識古蹟，深化文化認同。他也感謝廟方與市府團隊攜手規劃，讓「巡城祭」不僅是信仰盛典，更成為一場兼具教育與藝術的城市慶典。

台南市民政局長姜淋煌指出，市府以辦喜事的心情全力支援活動，除落實交通管制與秩序維護，也推動宗教優質化政策，包括使用環保鞭炮機與彩帶鞭炮、聘請清潔人員協助環境維護，打造乾淨安全的宗教活動空間。

民政局補充，台灣府城隍廟長年積極投入公益與文化推廣，從賑災捐贈到學子祈福、神將反霸凌踩街，皆展現信仰正能量。今日活動也獲立委林俊憲、議長邱莉莉、市議員沈震東、周嘉韋、蔡筱薇、陳怡珍等人出席力挺，共同見證台南宗教文化的歷史時刻。