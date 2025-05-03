慶祝母親節！花蓮表揚38名「暖心」母親　街電視牆播放感人故事

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為表彰在家庭與社會中默默付出、充滿愛與韌性的女性照顧者，花蓮縣政府於3日在美侖大飯店舉辦「114年暖心母親表揚大會」，由縣長徐榛蔚表揚38位暖心母親代表，傳遞愛與感謝的真摯情感，眾多貴賓蒞臨現場共襄盛舉，與受表揚的母親們及其家庭成員一同分享榮耀與感動。

縣長徐榛蔚感性表示，五月是溫馨的月份，母親在每個人心裡佔有非常重要的角色，她們用一生的毅力、執著與包容，給予我們寶貴的生命，陪伴我們每一段成長過程，「養兒方知父母恩」，我們唯有親身走過，才能深刻明白母親的辛勞與偉大。她感謝全天下的母親，總是把自己擺在最後，傾盡心力照顧家庭，並將孩子培養為國家棟梁、社會翹楚，在士農工商各界發揮所長。徐縣長也叮嚀婦女姊妹們務必照顧自己的健康，成為家庭幸福的力量支柱。

▲▼徐榛蔚親自頒發象徵母愛精神的獎座。

暖心母親為定義多元母職角色，分為五種「暖心」 ，熱心母親：長期參與公益、服務社區；知心母親：在職場與家庭間努力平衡的雙薪媽媽；全心母親：為子女犧牲自我、單親或隔代撫育的堅強女性；堅心母親：長期照顧身心障礙親人的辛勞守護者；新心母親：跨文化婚姻中努力適應並傳承文化的外籍或新住民媽媽，以暖心取代模範，希望讓社會大眾突破過往「模範」的框架，人人都是最「暖心」的母親。

徐榛蔚親自頒發象徵母愛精神的獎座，獎座採用琉璃製作，以謬思女神的簡約外型及柔和流暢的線條，呈現母親因懷孕後變胖的手臂，溫暖而堅定的環抱象徵小孩的愛心，表現出無限關懷的愛，題字為「慈愛母懷」寓意為母親用慈愛與包容守護家庭、孕育兒女，使兒女能成長茁壯，成就無限未來。

每位受表揚母親也獲贈精心設計的「六親和睦禮盒」，象徵家庭中六大親屬關係─父母、兄弟姐妹、配偶、子女、姻親、親友─皆能和睦相處、彼此扶持。禮盒內容蘊含祝福與心意，期望讓母親們在這特別的日子裡，不僅感受到社會的肯定，更感受到家庭間溫暖的連結與支持。

▲徐榛蔚感謝全天下的母親，把自己擺在最後，傾盡心力照顧家庭。

另外，花蓮縣政府特別製作一支感人影片，即日起至5月16日於花蓮遠東百貨電視牆播映，講述熱心母親-吳阿妹女士、堅心母親-陳以甄小姐、新心母親-張美君女士的故事，吳阿妹女士長期服務部落，是部落的文化與精神象徵；陳以甄小姐雖然年輕，卻用超乎常人的毅力與母愛扛起一家五口的重擔；張美君女士來台26年，從語言不通到成為新住民社群的領航者，除了以上3位母親，其他35位母親也都有各自平凡卻偉大的故事。

花蓮縣政府鼓勵社會看見母親角色的多元樣貌，誠摯祝福每一位媽媽，母親節快樂！也邀請鄉親一同加入感謝與分享的行列，傳揚母親的愛永恆。