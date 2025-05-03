　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

慶祝母親節！花蓮表揚38名「暖心」母親　街電視牆播放感人故事

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為表彰在家庭與社會中默默付出、充滿愛與韌性的女性照顧者，花蓮縣政府於3日在美侖大飯店舉辦「114年暖心母親表揚大會」，由縣長徐榛蔚表揚38位暖心母親代表，傳遞愛與感謝的真摯情感，眾多貴賓蒞臨現場共襄盛舉，與受表揚的母親們及其家庭成員一同分享榮耀與感動。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚感性表示，五月是溫馨的月份，母親在每個人心裡佔有非常重要的角色，她們用一生的毅力、執著與包容，給予我們寶貴的生命，陪伴我們每一段成長過程，「養兒方知父母恩」，我們唯有親身走過，才能深刻明白母親的辛勞與偉大。她感謝全天下的母親，總是把自己擺在最後，傾盡心力照顧家庭，並將孩子培養為國家棟梁、社會翹楚，在士農工商各界發揮所長。徐縣長也叮嚀婦女姊妹們務必照顧自己的健康，成為家庭幸福的力量支柱。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚親自頒發象徵母愛精神的獎座。

暖心母親為定義多元母職角色，分為五種「暖心」 ，熱心母親：長期參與公益、服務社區；知心母親：在職場與家庭間努力平衡的雙薪媽媽；全心母親：為子女犧牲自我、單親或隔代撫育的堅強女性；堅心母親：長期照顧身心障礙親人的辛勞守護者；新心母親：跨文化婚姻中努力適應並傳承文化的外籍或新住民媽媽，以暖心取代模範，希望讓社會大眾突破過往「模範」的框架，人人都是最「暖心」的母親。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚親自頒發象徵母愛精神的獎座，獎座採用琉璃製作，以謬思女神的簡約外型及柔和流暢的線條，呈現母親因懷孕後變胖的手臂，溫暖而堅定的環抱象徵小孩的愛心，表現出無限關懷的愛，題字為「慈愛母懷」寓意為母親用慈愛與包容守護家庭、孕育兒女，使兒女能成長茁壯，成就無限未來。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

每位受表揚母親也獲贈精心設計的「六親和睦禮盒」，象徵家庭中六大親屬關係─父母、兄弟姐妹、配偶、子女、姻親、親友─皆能和睦相處、彼此扶持。禮盒內容蘊含祝福與心意，期望讓母親們在這特別的日子裡，不僅感受到社會的肯定，更感受到家庭間溫暖的連結與支持。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年暖心母親表揚大會」，表揚38名暖心母親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝全天下的母親，把自己擺在最後，傾盡心力照顧家庭。

另外，花蓮縣政府特別製作一支感人影片，即日起至5月16日於花蓮遠東百貨電視牆播映，講述熱心母親-吳阿妹女士、堅心母親-陳以甄小姐、新心母親-張美君女士的故事，吳阿妹女士長期服務部落，是部落的文化與精神象徵；陳以甄小姐雖然年輕，卻用超乎常人的毅力與母愛扛起一家五口的重擔；張美君女士來台26年，從語言不通到成為新住民社群的領航者，除了以上3位母親，其他35位母親也都有各自平凡卻偉大的故事。

花蓮縣政府鼓勵社會看見母親角色的多元樣貌，誠摯祝福每一位媽媽，母親節快樂！也邀請鄉親一同加入感謝與分享的行列，傳揚母親的愛永恆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！4縣市豪大雨特報
撈到「世界第3毒」！高雄現蹤　被螫到恐死亡
烏克蘭正妹「床底藏人」案延燒！　APA飯店：警方已介入
快訊／美職8隊現身桃園看徐若熙！老虎高層也來了
快訊／4縣市大雨特報！下到晚上
俄黑海港市遭襲　宣布緊急狀態！
愛莉莎莎賣課手段「瑜珈老師」怒酸噁心！　親上火線發聲
不捨柯文哲「蹲坐洗衣」　陳佩琪淚：為何要被如此對待

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

守護河川水質 ！花蓮重點水域設移動式感測器　即時監測水體

慶祝母親節！花蓮表揚38名「暖心」母親　街電視牆播放感人故事

婦騎機車外出迷路10公里外山區　屏東內埔警出手協助

台東志工大會師熱血登場　6千志工展現無私奉獻力量

台東關山警區重整服務不中斷　崁頂員警走訪送暖兼防詐

黃偉哲網路好感度全國第一！　ATM防詐科技領先推動治安有感

滑世代親子共學！　台南市響應國際家庭日打造正向教養力

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

守護河川水質 ！花蓮重點水域設移動式感測器　即時監測水體

慶祝母親節！花蓮表揚38名「暖心」母親　街電視牆播放感人故事

婦騎機車外出迷路10公里外山區　屏東內埔警出手協助

台東志工大會師熱血登場　6千志工展現無私奉獻力量

台東關山警區重整服務不中斷　崁頂員警走訪送暖兼防詐

黃偉哲網路好感度全國第一！　ATM防詐科技領先推動治安有感

滑世代親子共學！　台南市響應國際家庭日打造正向教養力

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　國家警報響

快訊／TPBL職籃為「剴剴案」發聲　曾文鼎、林書緯盼社會終結兒虐

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

長榮航空兒童早療公益計畫　今捐贈服務車、助教室翻修

親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

精準對抗肝癌！台大攜手北醫破解關鍵基因運作機轉　成治療新方向

小時候「學過哪1種才藝」　他驚：家裡超有錢！一票人點名它

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

地方熱門新聞

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

高雄「蛤字招牌」被拆了！　粉絲錯愕

台南男駕車自撞小東路安全島送醫駕駛送醫

桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

中大接手115年全大運　以「無懼永續」為主題

千人千袋‧熱血傳愛活動中部四縣市同日登場

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》巡迴宣導

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

新北農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

汛期前備戰！台南80人動員操舟管筏膠筏訓練強化應變力

十家企業齊心淨灘！奇美領軍900人攜手守護海洋

更多熱門

相關新聞

北回培英文教協會攜手誠逸科技　舉辦母親節活動

北回培英文教協會攜手誠逸科技　舉辦母親節活動

向來以幫助弱勢家庭孩童為服務主旨的「嘉義縣北回培英文教協會」3日攜手「誠逸科技公司」舉辦母親節感恩餐會，邀請受助家庭200多人參與，提前歡度母親節。

台南新化果樂市暢夏登場！老街x音樂x果市嗨翻五月

台南新化果樂市暢夏登場！老街x音樂x果市嗨翻五月

2大速食店母親節限定披薩+優惠包

2大速食店母親節限定披薩+優惠包

台南勞工模範母親表揚登場94歲黃葉謹獲最年長殊榮

台南勞工模範母親表揚登場94歲黃葉謹獲最年長殊榮

新北表揚144位護理英雄　侯友宜感謝守護市民健

新北表揚144位護理英雄　侯友宜感謝守護市民健

關鍵字：

母親節表揚暖心母親市街電視牆感人故事

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面