新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

▲新北市金山區公所表揚模範母親。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

溫馨的母親節即將到來，新北市金山區公所於今（3日）舉辦區級模範母親表揚活動，金山區公所特別布置海洋風場景，大海孕育萬物，如同母親撫育子女茁壯，給予兒女支持，象徵母愛包容與無私。此外，公所更邀請金健康舞蹈協會，帶來精彩絕倫的舞蹈表演，熱絡現場氣氛，帶給模範媽媽們溫馨感動的美好回憶，並準備貼心小禮物「蒸氣烤箱」和「大廈扇」，表達對母親無限的感謝。

金山區長劉昌松表示，今年獲選為市級模範母親的是金美里張郭甜媽媽。 張郭甜媽媽自幼因家境不允許被迫放棄求學，成為其童年時期的遺憾，也因此下定決心好好栽培子女。她重視子女的教育，長子為校長，也完成博士學位；長女投身教職，現為國小主任；次子童年雙腳突然不能行走，夫妻倆不辭辛勞尋求醫治，半年後恢復行走能力，現在於銀行擔任總經理；三子投身社福擔任社工員，照顧弱勢不遺餘力。張郭甜媽媽在品德及待人處事更以身作則，成為子女最好的典範。

▲金山區長劉昌松為本區模範母親致詞祝福。

金山區公所表示，獲選今年金山區模範母親有張郭甜、簡林玉珠、朱吳美、郭李玉雲、李麗卿、鄭美桂、黃林金治、李黃笑、簡劉金娥、高月霞、賴月嬌、許庭瑜、林速絲等13位模範母親。她們用行動詮釋母愛的偉大，無私奉獻、辛勤付出，為子女提供良好的成長環境與教育機會，下一代亦於各自的領域中擔任要職，並有卓越表現。媽媽們則熱心投入公益，積極參與社會服務，繼續傳遞愛與奉獻的價值。

母親是家庭中不可或缺的存在，在孩子們遇到困難和挫折時，總是給予關懷和幫助且不求回報。藉由模範母親表揚活動，感謝全天下母親以愛灌溉家庭，在這一年一度屬於母親的日子，一起向所有媽媽致上最誠摯的敬意，祝媽媽們母親節快樂，家庭美滿幸福。

▲水利局副局長張修銘為本區模範母親致詞祝福。