嘉義縣北回培英文教協會+誠逸科技合辦母親節活動

▲▼ 北回培英母親節活動，安排受助孩子學習以獻花、奉茶方式感謝 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

向來以幫助弱勢家庭孩童為服務主旨的「嘉義縣北回培英文教協會」3日攜手「誠逸科技公司」舉辦母親節感恩餐會，邀請受助家庭200多人參與，提前歡度母親節。

▲▼ 北回培英理事長林銘賢 。（圖／記者翁伊森攝）

理事長林銘賢說，目前照顧的孩童達200多名，每個月都會提供每名弱勢學子3千至5千元補助，協助他們安心向學，並安排認助人關懷與陪伴，適時給予必要的鼓勵支持，同時也廣徵教育志工，分別在嘉義縣水上國中、嘉義市協會聯絡處各成立1個課輔中心，為學童進行一對一輔導，造福學子。

林銘賢更說，為了進一步幫助弱勢學子翻轉人生，協會目前已經與台北聖約翰大學洽談技職教育合作方案，讓孩子們學習更多專業技術，未來能投入職場、勇於創業，進而回饋社會，形成善的循環。

北回培英文教協會母親節感恩餐會，場面溫馨感人。孩子們人手一朵花、一杯茶，以獻花、奉茶和「一封演出的情書」告白等方式，向家人、認助人、協會志工們表達最深的感恩與謝意，還害羞地給彼此一個大大的擁抱。

▲北回培英理事長林銘賢(圖左)致贈感謝狀給大力贊助餐會的誠逸科技公司董事長許睿宬 。（圖／記者翁伊森攝）

大力贊助餐會的誠逸科技公司董事長許睿宬表示，秉持「科技可以有溫度」理念，贊助教育公益活動，相信溫暖、正向的力量，能引領更多企業響應，一同為孩子們的未來灌注希望。