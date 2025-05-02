發電廠風車「螺旋槳」脫離掉落　高齡衰男遭砸死！

▲日本秋田縣某風力發電廠，傳出風車螺旋槳砸死人的事件。（圖／翻攝自Cosmo Eco Power官網）

記者羅翊宬／編譯

日本發生一起極為離譜的事件！今（2）日上午，秋田縣當地刮起最大瞬間風速每秒21.3公尺的強風，導致發電廠的風力螺旋槳脫離機體墜落，豈料一名高齡男性卻不幸遭到螺旋槳砸中頭部而重傷，當場失去意識，稍早已確認死亡。

根據《日本放送協會》，位於日本秋田縣秋田市新屋町的新屋海濱公園，2日上午10時30分（台灣時間上午9時30分）傳出不幸消息。當地警方接獲通報，表示風力發電廠一處發電機的風力螺旋槳墜落至地面，剛好砸到一名高齡男性的頭部。

當地警方和消防當局指出，該名被砸中的高齡男性當場昏迷、失去意識，在頭部被砸傷後，緊急送往市區的醫院搶救，不過稍早已經傳出死亡的消息。目前警方正在釐清風力螺旋槳墜落的原因。

《日本放送協會》從秋田港設置攝影機，可以發現倒在許多座的風力發電機（風車）之中，有一座風車已經無法運轉、螺旋槳的部分甚至明顯受損。

秋田地方氣象台指出，截至2日上午10時30分為止，當地10分鐘以內所測得的最大瞬間風速，達到每秒21.3公尺。