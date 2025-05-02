快訊／韓悳洙宣布「參選總統」　推修憲力拚縮短總統任期

▲南韓代理總統兼國務總理韓悳洙請辭，並於2日宣布參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在南韓前總統尹錫悅遭到彈劾後，曾代理總統職務的南韓國務總理韓悳洙昨（1）日宣布請辭，並於今（2）日上午正式宣布參選總統！稍早，韓悳洙召開記者會宣布參選，強調將會在3年內完成縮短總統任期的修憲工作，並在實施總統、國會議員改選後迅速請辭，並強調只有他才能在不分黨派的情況下拚經濟。

根據《韓聯社》，韓悳洙稍早於今（2）日上午正式宣布參選第21屆南韓總統大選，承諾當選總統後的第一天將會成立總統直轄的修憲機構，力拚修改憲法、將南韓總統任期從5年縮短至3年，並在實施總統大選、總選（國會議員選舉）後立刻卸下總統職務。

韓悳洙表示，他當選總統後會力拚和美國川普政府之間的關稅貿易談判、團結全民，並在任內3年完成修憲。他強調，即便是共同民主黨提出的建議，只要在政策面上有利於經濟發展，他都會參酌實施。

韓悳洙提出修憲藍圖，「就任總統後在第一年內草擬修憲案，第二年完成修憲！至於修憲的具體內容，由國會和全民進行熱烈討論後下決定，而我則是秉持著牽制和分權（權力平衡）等核心原則。」

韓悳洙感嘆，如今南韓政壇已經單純陷入政黨和陣營之間的利益鬥爭，而非從國家利益和全民未來的方向來考量，「我們耗盡心血所建立的國家，如今可能會因為失職的政治鬥爭而崩潰！」

韓悳洙解釋經濟副總理崔相穆請辭的原因，「我在批准他請辭後，直到今天凌晨才正式卸任。我想（他的請辭原因），與其被國會推動彈劾後，整天無所事事坐在家裡，還不如立刻請辭，並開始計畫下一步能為國家做什麼。」

據悉，隨著尹錫悅遭到罷免下台，南韓將於6月3日實施總統大選，距今只剩下一個月，其中最大在野黨「共同民主黨」推出的候選人李在明在各項民調上的支持率最具優勢。