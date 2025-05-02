2小時談完！日美關稅「第二輪談判」結束　赤澤點名汽車業受害

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正於美東時間1日，和美國財政部長班森特進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府向各國祭出的「對等關稅」政策。繼先前川普突然宣布參與談判後，日本再度派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往華府，與美國財政部長班森特（Scott Bessent）進行第二次的談判，並於稍早宣告結束。日本強烈呼籲，美方應將日本排除在關稅政策外。赤澤透露，下一次談判預計5月中以後進行。

根據《日本放送協會》，日本派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正以及外務省、經濟產業省、財政省的幹部前往位於華府的美國財政部，和美國財政部長班森特、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行美日兩國內閣之間的談判，談判從日本時間2日上午6時（台灣時間上午5時）進行，並在2個小時後於稍早結束。

繼上一次川普在白宮出席美日雙方談判後，距今已間隔2周。儘管目前仍未對外透露具體的談判內容，不過稍早赤澤亮正向現場記者表示，日方在談判過程中全面要求美方檢討關稅政策、將日本排除在關稅政策之外，強調關稅政策已對汽車生產等日本國內產業造成影響。

赤澤亮正在談判時呼籲，美方應該考慮在關稅政策中排除日本，因為如此才能吸引日本企內擴大對美投資、並在美國當地創造更多工作機會，這對美國經濟而言也是一大利多。

至於試圖消弭貿易赤字的川普政府，則是希望日本能夠擴大進口來自美國的農產品和美製汽車。

赤澤亮正透露，在稍早的談判過程中，匯率和安全保障等議題並未登上談判桌。

不過，他也強調，「針對擴大日美兩國間的貿易、非關稅措施、經濟安全保障層面上的合作，已經展開較為具體的討論。由於談判是以『整體打包』（package）的方式進行成立，只有在所有議題達成共識後，協商才能算成立。因此，現階段討論進展到何種程度，本身並無太大意義。」

赤澤亮正透露，日美雙方針對關稅貿易的第三次談判，預計將於5月中以後進行，目前正在協調具體的時間點。他也強調，儘管7月參議院選舉也是影響談判時程的其中一項因素，但追根究底還是以日本最大國家利益為優先考量事項。