南韓對美關稅談判恐完蛋！他請辭「經濟沒人管」　代理總統急安撫

▲南韓社會副總理兼教育部長李周浩，從2日起擔任代理總統，緊急召開NSC會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政壇發生巨大變動，韓劇《60天，指定倖存者》情節真實上演！隨著最大在野黨「共同民主黨」在國會提出彈劾案，加上在外交、經濟等領域面臨龐大壓力，繼代理總統兼國務總理韓悳洙請辭後，經濟副總理崔相穆也跟著請辭，於是總統職位只好由教育部長代理，外界擔憂南韓在與美國川普政府的關稅談判恐因此失利。

根據《韓聯社》，繼代理總統的國務總理韓悳洙因考慮參總總統而請辭，在共同民主黨與國會議長禹元植昨（1）日晚間10時30分準備著手在國會推動彈劾案表決後，南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆決定在4分鐘前提出請辭，並由韓悳洙批准，總統職務由國務委員序列排行第4的社會副總理兼教育部長李周浩接手。

▲▼李周浩接受現場記者採訪。（圖／達志影像）

南韓總統大選預計6月3日實施，因此李周浩在未來5周內必須扛起指揮統整南韓國政的重責大任。對於從今（2）日起代理總統職務，李周浩上午召開國家安全保障會議（NSC）時強調，將會呼籲軍方維持滴水不漏的防禦態勢，防止北韓（朝鮮）趁機發起任何挑釁行為。

李周浩表示，「扛起這份重責大任的同時，我還得擔負起NSC代理議長的職務。政府的基本使命，是捍衛國家安全和國民的生命。無論在外交、安全、國防、經濟等任何層面，都不得出現紕漏！期盼政府各部門和機關，以及駐外使館，都能積極履行職務。我想強調，外交和國防安全之間的緊密溝通與合作，比起任何時候都來的更重要。」

李周浩也在接下代理總統職務的第一天接受記者採訪，強調身為「代理總統的代理總統的代理總統」，認為國政在同一套系統下維持穩定顯得更重要。

▲面臨在野黨在國會發起彈劾施壓，崔相穆辭去經濟副總理。（圖／達志影像）

如今，自從尹錫悅被罷免下台、韓悳洙與崔相穆請辭後，外界擔憂南韓在外交、國防安全、經貿通商談判等領域上恐陷入「群龍無首」的窘境。對此，李周浩強調，未來將會加強和國會的溝通，並和其他國務委員們討論，致力於穩定國政。

報導分析，在過去的1年4個月中，崔相穆從秋慶鎬接下經濟副總理的職務，成為主掌南韓經濟政策的「司令塔」，與韓國銀行總裁李昌鏞、金融委員長金秉煥、金融監督院長李卜鉉被封為主導南韓市場經濟的F4，然而自從崔相穆請辭後，在面臨美國川普政府的對等關稅施壓、南韓內需市場不振，恐將影響南韓的對美談判。

據悉，先前崔相穆曾和產業通商資源部長安德根造訪華府，與美國財政部長班森特、美國貿易代表葛里爾進行「2+2美韓通商談判」，商討關稅和非關稅壁壘、經濟安全、投資合作、匯率政策等議題，並擬定基本框架。