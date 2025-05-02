時隔3個多月！日本埼玉「男子跌進天坑」失蹤　終於搜到冰冷遺體

▲日本埼玉縣八潮市出現巨大天坑，導致貨車駕駛墜入後失蹤，消防當局展開正式搜救作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣八潮市某條縣道今年1月28日發生大面積路面塌陷，疑似因下水道老舊腐蝕，導致汙水不斷侵蝕地層，兩個天坑在面積擴大後合而為一，深達15公尺，74歲男性駕駛跟著卡車一同墜落至天坑內。如今，在經過3個多月後，消防當局終於在天坑內找到卡車駕駛，不過已成冰冷遺體。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，考量到天坑內硫化氫等有毒氣體的濃度高，加上擔憂天坑再次塌陷或水位升高，消防當局3個多月以來在搜救上遲遲無法有新進展，只能鋪設繞行水管，針對搜救行動的準備工作進行施工，直到工程結束以後，才終於派消防隊員進入下水道內進行調查，發現該名失蹤的74歲司機疑似坐在卡車駕駛座上，明顯死亡。

如今，在有毒氣體的產生和水位升高等「二次傷害」發生風險已大為降低的情況下，東京消防廳、警方從今（2）日早晨正式展開大動作搜救行動，從上午5時起派遣10名穿防護衣的消防隊員從天坑進到排水管內搜索，並發現一名男性遺體，研判是失蹤3個多月的貨車駕駛，目前正在釐清身分，並預計打撈貨車駕駛座。

報導指出，其實1月28日道路塌陷、出現巨大天坑時，消防員還能和陷入天坑內的男性駕駛順利對話。不過，因為八潮市地層脆弱，在下水道毀壞的情況下，地底的土石不斷流入、造成地下水水位升高，加上天坑不斷擴大，從直徑10公尺擴大至直徑40公尺，而水道內的硫化氫濃度升高，就連自衛隊也束手無策，導致搜救行動被迫中斷。