快訊／南韓政壇大變！副總理也請辭　總統將由教育部長代理

▲崔相穆也宣布請辭。（資料照／達志影像）



記者許力方／綜合報導

南韓政壇再現重大變動！代理總統韓悳洙今天（1日）在發表國民談話時，宣布辭去代總統和國務總理職務，被認為是要為參加新一任總統大選做準備。隨後副總理兼財政部長崔相穆於同晚10時28分也突然宣布請辭，當時距離國會議長禹元植宣布提出彈劾案僅約4分鐘，並在約20分鐘後，代行總統職務的國務總理韓悳洙批准了崔的辭呈。

韓悳洙於今天下午率先宣布辭職，外界普遍認為此舉為其準備投入總統選舉鋪路，最快將於2日正式表態參選。根據憲政規定，本應由副總理崔相穆自5月2日凌晨起接任代理總統職務。然而情勢突變，今晚10時28分，崔相穆在國會針對其彈劾案即將進行表決前夕，主動提出辭職。隨後，韓悳洙於10時45分正式批准其辭呈。

《韓聯社》報導，崔相穆發表聲明中表示：「在當前內外經濟情勢嚴峻的情況下，我無法繼續履行職責，對此向國民表達歉意。」而針對崔相穆的彈劾案由共同民主黨於3月21日提出，彈劾理由為：當時作為代行總統職務的崔相穆未依憲法法院決定任命國會推薦的憲法裁判官候選人馬銀赫，構成對國會權限的侵害。

巧合的是，就在韓悳洙辭職的同一天，崔相穆也請辭，總統職務遂由國務委員中排位第四的副總理兼教育部長李周浩代理，形成史無前例的「代理的代理的代理體制」。