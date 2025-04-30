菲鋼鐵大王付1.2億被撕票　嫌犯稱「郭從願兒子是主謀」

▲菲國華人「鋼鐵大王」郭從願遭歹徒綁架撕票。（圖／翻攝微博）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓華人「鋼鐵大王」郭從願（Anson Que）遭綁架之後，儘管家屬支付2.1億披索（約新台幣1.2億元）的贖金，郭從願仍被撕票。如今一名涉案嫌犯宣稱，此案主謀就是郭從願的42歲兒子郭榮賢（Ronxian Guo，又名Alvin Que），不過菲律賓警方30日表示，不會輕信嫌犯說詞，正在評估此人的動機，例如誤導調查人員逃避刑事責任，相關人員正在收集更多資訊。

ABS-CBN、菲律賓商報等報導，菲律賓反綁架警察大隊19日提交郭從願綁架撕票案的初步調查報告，共列出6名涉案者，其中一人就是郭榮賢。據信郭從願被綁架期間，是由郭榮賢以家屬身分與綁匪周旋，支付龐大贖金；只不過到了4月9日，郭從願與司機被發現遇害。

菲律賓司法部長雷穆拉（Jesus Crispin Remul）29日更說，此案結果可能出乎社會大眾預料，現階段已經掌握實際參與者，聚焦追查幕後主謀及犯案動機，「結果可能會爆冷門，或許會讓大家嚇一跳。真相有待正式公布」。

國警署發言人法哈多將軍（Brig. Gen. Jean Fajardo）證實，嫌犯廖（David Tan Liao）曾指控郭榮賢指使他綁架殺害郭從願。廖是多個菲律賓華人社團的領袖，有多個化名，包括江小常、楊建民與Michael Agad Yung；他與死者郭從願屬於同個社團，也經營同一間旅行社。

不過，菲律賓警方30日表示，現階段不清楚郭榮賢是否有參與這起犯罪事件。法哈多說明，調查人員仍在收集相關資訊，菲律賓警方不會輕信廖的說詞，正在評估廖的動機，例如誤導調查人員以逃避刑事責任，「就我們所知，他說這些話可能只是為了替自己開脫」，必須小心謹慎進行調查，且廖並未提供任何確鑿證據來證明郭榮賢涉案。