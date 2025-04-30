甜美泰女歌手「濕身扯比基尼」雪乳遮不住！直播洗澡　香豔畫面曝

▲泰國女歌手直播洗澡，對著鏡頭脫下比基尼，引發熱議。（圖／beerpassaranan）

記者王佩翊／編譯

泰國超人氣甜美歌手Beer因參加選秀節目「泰國好聲音」（The Voice Thailand）爆紅，然而她日前卻在網路上直播洗澡，不但對著鏡頭淋浴，甚至還一邊解開她身上的黃色比基尼，讓粉絲看得臉紅心跳。但畫面流出後，也讓網友不禁擔心，她是否是精神狀況出了問題，才會用肉體博眼球。

▲Beer經常分享火熱辣照。（圖／beerpassaranan，下同）



根據Sanook報導，29歲泰國女歌手Beer出道前在選秀節目泰國好聲音一舉成名，而如今的她除了推出音樂作品外，也經常在Instagram上穿著性感、大露好身材，吸引不少粉絲。

Beer於4月29日在直播中更是上演火辣一幕，她竟直接在直播中洗澡淋浴，甚至對著鏡頭將身上的鮮黃色比基尼慢慢扯開，再用雙手扶住自己的雪乳，以防露點，但養眼好身材也瞬間引發網友暴動。

有網友就將她洗澡脫衣的濕身性感畫面剪輯上傳網路，這段影片被轉載到各大平台，立刻引發熱議，相關畫面直接在網路上瘋傳。

以甜美歌聲和火辣外型出名的Beer，向來給人大膽不做作的形象，這次的「鮮黃色比基尼洗澡秀」更是直接把個人尺度拉到新高度。而她在鏡頭前大方秀出好身材，甚至邊洗邊解肩帶，讓不少觀眾看得目瞪口呆，留言區瞬間被灌爆。

粉絲一邊驚呼她「太敢」，但也忍不住讚嘆她的自信。雖然直播內容尺度偏高，但不少網友認為她掌握得宜，在「性感與尺度」之間拿捏得剛剛好，加上她一貫親切又俏皮的態度，也讓粉絲狂讚，一點也不反感。

儘管這次的行為讓她再度翻紅，但是部分網友也不禁擔憂，她是否在精神狀況或心理壓力出現問題，才會做出脫序行為。