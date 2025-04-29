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他頭頂「寵物蟑螂」逛街！泰國阿姨太熱心　下秒伸手彈飛

▲▼他頭頂「寵物蟑螂」逛街！泰國阿姨太熱心　下秒伸手彈飛。（圖／Facebook／翻攝自อีซ้อขยี้ข่าว）

▲男子帶著寵物蟑螂外出，卻遇到路人將蟑螂彈飛。（圖／Facebook／翻攝自อีซ้อขยี้ข่าว，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國近日一段影片在網路上爆紅，有一名外國男子頭戴黑色巴拉克拉瓦帽在甘烹碧府（Kamphaeng Phet）街頭散步，一名女子經過後看到他頭上停著一隻蟑螂，隨即「見義勇為」出手幫他把蟑螂彈飛。沒想到該名男子卻當場崩潰，他氣得跳腳並表示，那是他特地帶出門散步的寵物。

根據The Thaiger報導，臉書粉專Esor News分享一段拍攝於甘烹碧府的爆紅影片，只見影片中一名外籍男子身穿紅色花紋襯衫、頭戴黑色巴拉克拉瓦帽在逛街。然而令人震驚的是，他的帽子上卻爬了一隻活生生的蟑螂。

▲▼他頭頂「寵物蟑螂」逛街！泰國阿姨太熱心　下秒伸手彈飛。（圖／Facebook／翻攝自อีซ้อขยี้ข่าว）

一名從旁邊經過的泰國女子見狀，隨即熱心地出手幫忙幫他把蟑螂彈飛，沒想到男子發現後，瞬間崩潰，當場氣得跳腳，指著對方大罵，還把帽子扯下。男子隨即蹲下，從地上撿回那隻蟑螂。

男子事後證實，帽子上的蟑螂是他的寵物，而自己則是特地帶牠出門逛街。男子原本將蟑螂放在手上把玩，隨後準備將蟑螂移到頭上，沒想到卻被陌生人彈飛。據悉，男子戴著黑色巴拉克拉瓦帽出門，就是為了增加附著力，讓蟑螂可以穩穩地停在他的頭上。

▲▼他頭頂「寵物蟑螂」逛街！泰國阿姨太熱心　下秒伸手彈飛。（圖／Facebook／翻攝自อีซ้อขยี้ข่าว）

等該名男子從地上撿回愛寵後，伸手彈飛蟑螂的女子早已默默離去。這則影片也瞬間在泰國網路爆紅，不過報導也指出，泰國2022年曾發生蟑螂咬傷人類，引發嚴重感染的事件，而醫生也提醒，雖然蟑螂咬人情況很少見，但若身上或指甲縫藏有食物殘渣，就可能成為蟑螂下口的目標，仍需小心謹慎。

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