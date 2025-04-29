泰國殯葬業者「撿死者金牙」！10多顆金塊重新熔金條　狂賺6萬

▲泰國一名殯葬業者搜集死者身上的金飾與金假牙，重新熔成金條。（圖／TikTok／ @namobanchangtongdaengso0）



記者王佩翊／編譯

泰國一名殯葬業者將多年來從工作中收集到小金塊拿到金舖鑑定，最終確認總價值高達5萬9371泰銖（約新台幣5.7萬元），讓人直呼不可思議。火化師表示，遺體火化後，死者生前安裝的金假牙也會一起被燒出來，但是部分家屬不願取回，而是交由殯葬業者自行處理，因此他將其收集起來，沒想到成為意外之財。

根據The Thaiger報導，泰國中部沙拉武里府一名殯葬業者日前帶著10多塊小金塊到金舖鑑定確認真假，並估價。他表示，這些是自己和同事多年來從火化後遺體上收集而來的，但一直不確定到底是不是黃金，所以才找上金鋪老闆幫忙檢驗。

男子表示，他長期在墓園工作，有些死者的身上有金牙或金飾，家屬在土葬時並不會特別取下，但事後若家屬改為要求將遺體火化，遺骨焚燒後就會出現殘留的金屬。

大部分家屬不會將黃金帶回，而是直接交給他們處理。而他也強調，這些黃金都是「合法取得，且經過家屬允許」。根據金鋪老闆分享的TikTok影片，他先是X光儀器一一檢查後，確認這些金塊全部都是真金，最後再熔成一條總重21.13公克的金條，市價高達5萬9371泰銖（約新台幣5.7萬元）。