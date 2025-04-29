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陸富商「鋼鐵大王」付1.2億仍被撕票！魂斷菲國　收贖金2男今出庭

▲▼陸富商「鋼鐵大王」菲律賓遭綁撕票！　2男代收1.2億贖金今出庭。（圖／翻攝自菲律賓商報）

▲3名主嫌分別為2名菲律賓人與1名中國人。（圖／翻攝自菲律賓商報）

記者王佩翊／編譯

有「鋼鐵大王」之稱的菲律賓中國籍富商郭從願3月底遭綁架，家屬先後支付2.1億披索（約新台幣1.2億元）的贖金，但他與司機仍遭綁匪撕票。菲律賓司法部證實，檢方已對3名涉案人士提出綁架勒索和殺人罪指控。另外涉嫌代收贖金轉交給綁匪的楊浩華和袁方強等2名中國嫌犯29日也在當地出庭。

根據《菲律賓商報》報導，涉嫌殺害菲律賓中國籍商人郭從願的3名嫌疑人日前在司法部首次出庭。檢方在庭審時，也透露了其他6名涉及此案的嫌疑人姓名，分別為楊浩華（Haohua Yang）、袁方強（Fangquiang Yuan）、Roxian Guo、Jin Yuan Ye、Jonin Lin以及Kelly。其中2名中國人楊浩華和袁方強被指控在綁架案中向家屬收取贖金，並傳交給綁匪，而兩人29日也出席庭審。

▲▼2名中國男子涉嫌向家屬收取贖金。（圖／翻攝自Facebook／緬甸園區實錄）

▲▼2名中國男子涉嫌向家屬收取贖金。（圖／翻攝自Facebook／緬甸園區實錄）

▲▼2名中國男子涉嫌向家屬收取贖金。（圖／翻攝自Facebook／緬甸園區實錄）

檢方透露，6名涉案嫌疑人中，除了被捕且出庭的楊浩華和袁方強外，其餘4人仍在逃。然而兩人的律師卻表示，他們在案發時有不在場證明，當時正在索萊爾賭場度假村工作。

當地媒體報導，3名主嫌包含2名菲律賓人與1名中國人楊建民。楊嫌已於4月16日投案，承認參與犯罪。

郭從願被稱為「鋼鐵大王」，他與司機3月29日遭綁架。家屬分3次支付了2.1億披索（約新台幣1.2億元）的贖金，但兩人仍遭撕票殺害，遺體於4月9日被發現。

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