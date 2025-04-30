陸男爛醉在餐廳「狂撒鈔票」！當眾脫衣　遊泰失控影片曝

▲該名男子在餐廳脫衣亂舞，還瘋狂撒鈔票。（圖／翻攝自Facebook／เจ๊ม้อย v+，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國中部巴真府一家餐廳近日出現荒唐一幕，一名中國大陸籍男遊客酒後失控，竟突然在店內脫掉上衣，隨後打赤膊開始亂舞，過程中更朝樓下正在用餐的顧客撒鈔票，脫序行為讓現場民眾看傻眼，影片事後也在網路上引發熱議。

根據The Thaiger報導，知名臉書粉絲專頁「Jay Moi v+」29日分享了這起荒謬事件，貼文中寫道，這場鬧劇發生在該餐廳的二樓，當時這名來自中國大陸的男子醉態明顯，隨後起身扯掉自己的上衣，開始不斷咳痰，並赤裸著上半身跳舞，還拿出鈔票不斷向樓下灑。

樓下的顧客原本正邊聽音樂、邊享受晚餐，沒想到卻突然遇上醉漢鬧事，現場一片混亂。從影片中可以看到，喝醉的中國籍男子在餐廳陽台上不斷往樓下丟錢，民眾則是對他的失控行為感到害怕與反感。

警方獲報後隨即趕到現場，並查驗這名中國男子的護照，同時進行口頭警告。然而男子一度因為太醉，不願配合警方，也拒絕對話，直到警方設法緩和現場情況，才成功平息現場的混亂。

粉專「Jay Moi v+」則在貼文中公開批評稱，「中國人把錢丟在正在吃飯的泰國人頭上，還脫衣服、滿地吐痰，完全不分場合，一點禮貌也沒有。」影片隨即也引發泰國網友討論，並呼籲警方嚴格執法，管制這些在泰國做出脫序行為的外國人。