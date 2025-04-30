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飯店前員工揭密：客房「這5物品」最髒！　比馬桶髒2.5萬倍

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲專家直言，其實飯店客房內最髒的不是馬桶。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

儘管許多人外出旅遊時，會願意花更多的錢住在較舒適的飯店，但即使是表面看似整潔的高級飯店，實際上也可能因為清潔工作不到位，導致屋內藏著肉眼看不見的細菌。根據Express報導，英國安全機構Locksmith Dartford就整理出飯店房間內有最容易藏污納垢的5個危險區域，其中，浴室內的一個物品更是比馬桶還髒，提醒旅客入住時應多加注意。

1. 床罩與裝飾枕

雖然每位客人退房後都會更換床單、枕套以及被套，但是厚重的棉被和裝飾枕因為不會與客人直接接觸，因此可能數周甚至數月才會清洗。一名前飯店員工就透露，有些飯店甚至只會在出現明顯髒污或異味時才會清潔。然而這些床罩與裝飾枕可能會累積每位房客的死皮細胞、唾液和人體分泌物。因此專家也建議，旅客在入住後，應該先將裝飾枕移到一旁，或是自備枕套，並使用消毒噴霧清潔表面。

2. 電視遙控器與電話
研究發現，電視遙控器和電話聽筒有可能藏有流感病毒、大腸桿菌等，容易引發呼吸道與腸胃道感染。且因為飯店員工經常會忽略這個部分的清潔，或是只是簡單粗略地擦拭，因此建議在使用前，可以用抗菌濕紙巾擦拭這些物品，降低感染風險。

3. 蓮蓬頭

飯店浴室的蓮蓬頭和洗手台等潮濕部位最易滋生細菌，甚至出現退伍軍人桿菌。某項檢測就顯示，部分飯店的蓮蓬頭細菌含量比馬桶座還髒多出2.5萬倍，且某些清潔人員可能會用同一塊抹布來清潔馬桶、水槽以及流理檯面，因此增加交叉汙染的風險。專家建議，入住後可以先用抗菌濕紙巾擦拭洗手台面，淋浴洗澡前，則可以先打開熱水沖洗1分鐘，減少病菌附著。

4. 冰桶

由於難保其他房客不會拿冰桶來裝別的東西，例如嘔吐物，因此專家建議可以將冰塊放在塑膠袋內再放進冰桶，或是直接到外面買冰塊。

5. 咖啡機與玻璃杯

飯店提供的咖啡機和玻璃杯雖然方便，但清潔細節常被忽視。咖啡機內部殘留的咖啡渣與潮濕環境為細菌、黴菌提供完美的生長環境，因此如果若想使用這些設備，最好用熱水多洗幾次。

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