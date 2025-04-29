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迎接大陸五一黃金週人潮　金門縣府研議提升通關效率

▲▼ 金門縣政府今(29)日召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府今(29)日召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

應對中國大陸五一黃金週長假將至，金門預期將迎來大量來自福建地區的旅客。為掌握各聯檢單位準備狀況，金門縣政府今(29)日召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」，邀集金門水頭碼頭場站管理單位、出入境管理、海關、檢疫、保安檢查等（CIQS）駐站機關，共同研討人流高峰期間之應對措施，提升通關效率，確保旅客順暢安全通行。

座談會由金門縣觀光處處長許績鑫主持，會中強調五一假期小三通旅運量將大幅成長，對金門觀光發展極具助益，縣府責無旁貸，須與各單位密切合作，及早部署。會中聚焦討論重點包括增派查驗人力、航班加班規劃、旅客動線優化、律定值班主管、掌握天氣預報及突發狀況應變機制，以及提升場站服務品質等。

▲▼ 金門縣政府今(29)日召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」 。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，縣府彙整兩岸航商五一長假訂位情形辦理報告，與會各單位均表示將全力配合。交通部航港局指出，目前已啟動每日「熱船機制」，將依據實際需求彈性調整加班船開航時程；金門縣港務處則表示，將配合業者調整碼頭作業，設置清晰引導標示，並與港警合作加強疏導；移民署金門服務站規劃於尖峰時段增設查驗窗口，縮短排隊時間；海關及檢疫單位也將同步提升防疫查驗能量，維護國境防線；另外浯江公司及車船處分別就行李托運及銜接作業進行整備。

金門縣政府表示，五一假期為推動金門觀光的重要時機，除持續推廣陸客來金旅遊外，亦須由各單位通力合作，期盼以「安全、順暢、便民」為原則，打造旅客良好第一印象，深化兩岸民間交流。

縣府並強調，近來小三通人流明顯成長，目前金廈航線每日24航次，乘載率已接近65%，將持續向交通部爭取增班，期望自暑假旺季（7月1日）起提升至每日28航次，確保旅運服務品質與秩序。

▲▼ 金門縣政府今(29)日召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門縣政府今(29)日召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」 。（圖／記者林名揚翻攝）

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