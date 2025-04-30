高鐵過站不停「駕駛犯一連串4大嚴重疏失」　停勤3個月將懲處

▲4月14日高鐵一列車在板橋站發生過站未停的情況。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，列車抵達板橋站後未開車門隨即駛離，150名旅客受到影響，高鐵公司檢討報告出爐，判定駕駛一連串發生4大嚴重疏失，包括對運轉有疑問未向行控釐清和確認車載電腦等，將對駕駛暫停勤務3個月，並將提懲處，高鐵公司也提出3大改善措施。

高鐵今(114)年4月14日T204車次停靠板橋站過站不停，未開啟車門供旅客上下車，高鐵調查結果出爐，經查T204車次行駛至桃園路段時，駕駛接到行控中心以無線電通知，板橋站月台軌將設有臨時速度限制70之訊息，該駕駛亦與行控中心複誦確認。但當該車次接近板橋站區路段時，駕駛見臨時速度限制70之訊息時，因自身不明因素竟對運轉訊息產生疑惑「是否該車次遭臨時運轉變更為通過板橋站、無須停靠」，此時駕駛未以無線電向行控中心確認。

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事後該T204車次進入板橋車站區準備停車時，該駕駛取消列車程式化停車控制系統並改以手動方式停車。當該T204於板橋站停靠後，駕駛自述正操作勤務平板電腦查詢是否有運轉變更資訊時，此刻亦接獲列車長以列車電話提醒未釋放車門開啟權限，惟尚未完成通話時，該車前方行車路徑已自動開通，駕駛未再查看確認車載電腦之發車時間是否正確，即自行發車。

該起事件造成該T204車次未下車旅客約150人，由台北站安排搭乘另一列車返回板橋站，另於板橋站準備搭乘該車次之20名旅客無法上車，後續由板橋站安排改搭乘其他列車北上。

高鐵公司調查報告指出該駕駛出現4大疏失，根據規定，該列車駕駛應依SOP要求，包括如對行車號誌或運轉資訊有疑問時，以無線電向行控中心釐清疑問；欲確知停靠車站或通過車站之運轉資訊，應查看車載電腦確認；於停靠板橋站且接獲列車長提醒未開車門之電話時，應完整接收訊息；列車發車離站時，應確認車載電腦之發車時間是否正確。

高鐵公司指出，該案純屬駕駛個人一連串未遵守4項規定之嚴重疏失行為所導致，如有遵守任一項規定，均有機會避免事件發生。

高鐵公司也提出三大改善措施，首先是已暫停該駕駛勤務，對該員實施特別訓練，於通過訓練後，安排駕駛督導隨車督察確認，確認該員改善狀況，期間約2個月，再安排航醫進行心理測驗及適性檢查，期間約1個月，通過後始得恢復執勤資格，合計約需暫停勤務3個月。另該案懲處提報將由獎懲審議委員會審議，依審議結果辦理相關懲處事宜。

其次是高鐵已發佈通告提醒全體駕駛應落實作業程序，重申遵守規章作業與紀律，包括執勤時請務必詳實確認運轉車次各站停車資訊，並依停站資訊落實釋放車門開啟權限；應落實通訊作業，複頌確認完整訊息後再處置，勤務中應落實確認勤務內容，若有疑問應立即詢問行控中心；發佈本案例「駕駛經驗學習分享」，供全體列車駕駛學習，強化駕駛對作業程序之落實度。

第三項改善措施，將增修規定俾加強防止此類人為疏失，包括行控中心律定控制員僅通知須停靠板橋站之駕駛，有關月台軌設定通過列車之臨時速度限制時，修訂日後一致性用語為：「板橋站XX月台軌設定TSR70，板橋站請依時刻表停車，請複誦」，以避免駕駛產生疑惑。

另如遇列車未依計畫開門即離站時，新增措施包括列車長使用PEI通知列車駕駛暫停發車，並通報行控中心；列車駕駛收到列車長PEI提醒，立即停車；行控中心接獲列車長通知時，將立即取消該列車進路並通知駕駛緊急停車，並依當時調度情況，決定返回車站或至下一站停靠供旅客上、下車。