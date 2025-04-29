搭高鐵到屏東吃黑鮪魚「1日遊3千元有找」　聯票加購車票7折起

▲高鐵推出搭高鐵遊屏東、吃黑鮪魚專案。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導



「2025屏東黑鮪魚文化觀光季」5月3日登場，即日起至7月6日止，高鐵攜手屏東縣府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，其中「高鐵假期」1日遊，平日1人台北出發至高雄只要2980元，等於買高鐵車票贈遊程；飯店聯票或國旅聯票加購高鐵票最低7折起，還可抽高鐵假期5000元抵用券。

台灣高鐵公司表示，「高鐵假期」特別規劃4條1日或2日遊程，其中最推薦一日遊程，平日1人台北出發，只要2980元，相當於買高鐵票就送行程。

產品內容除包含至左營站的高鐵來回車票、車站至屏東東港的交通接駁，還有專人帶路暢遊華僑市場美食、參觀王船文化館、潮州鐵道園區，體驗在地文化及探索鐵道故事，再贈送東港華僑市場400元美食券、文青風潮鮮保溫袋、鮪魚造型冰棒等好禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，瞄準自行安排行程的旅客，高鐵公司也推出飯店聯票「搭高鐵 ‧ 住高屏」或國旅聯票「搭高鐵 ‧ 遊屏東」專案，旅客預訂飯店住宿或門票遊程，加購高鐵票即享折扣優惠。

▲▼高鐵推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案。（圖／高鐵公司提供）

其中飯店聯票「搭高鐵 ‧ 住高屏」與多家高屏地區飯店合作，以入住墾丁福華大飯店為例，一晚最低只要3670元起，加購高鐵車票最低可享78折，再享黑鮪魚1日遊行程加購優惠。

國旅聯票「搭高鐵 ‧ 遊屏東」則提供旅客透過合作平台，包括Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統等訂購行程，加購高鐵票7折起，內容包含左營-東港往返接駁、屏東海生館門票等熱門商品。

另高鐵TGo會員於活動期間內訂購飯店聯票入住指定高屏飯店，或購買國旅聯票屏東地區旅遊產品，並於5月3日起至7月6日完成搭乘，即可抽高鐵假期5000元抵用券、TGo會員點數1000點。