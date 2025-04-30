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中國男赴俄參戰超後悔！關黑牢21天、裝備破爛　喊：別再來送死

▲▼到俄羅斯參戰遭烏克蘭俘虜的中國籍傭兵王廣軍（右）與張仁波（左）。（圖／路透）

▲到俄羅斯參戰後，遭烏克蘭俘虜的中國籍傭兵王廣軍（右）與張仁波（左）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

一名曾赴俄參戰的中國男子近日對外透露自己在戰場的遭遇，稱因與上級發生爭執而遭關進鐵籠21天，形同牢獄。他警告中國民眾不要誤信社群媒體的宣傳，更勿輕易參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基4月初證實，已有中國籍傭兵被俘，並指出「還有很多人」參戰，引發各界關注。

一名化名「Michael」的29歲中國男子透露，自己曾是中國人民解放軍軍人，2018年退役後在社群平台上看到俄軍的招募影片，宣稱可獲高薪、展現男子氣概，因此於2023年11月持觀光簽證前往俄羅斯。

他最初遭正規軍拒絕，後加入瓦格納傭兵組織，之後又與俄國國防部簽約，前往烏東巴赫穆特作戰，月薪約20萬盧布（約新台幣7萬6千元），奪下烏軍陣地還可額外領取獎金。

然而，戰場現實遠比宣傳殘酷。Michael坦言，自己與指揮官因防護裝備爭執，被關進鐵欄圍成的地牢長達21天，幾乎無法站立。他直言「這是一個錯誤決定」，並指俄軍內部裝備差、後勤差、貪污嚴重，認為俄軍被描述為世界第二強大的軍隊根本是笑話。

Michael表示，自己目前正在療傷中，希望透過媒體警告其他中國人，「別過來，太危險了。」

根據美媒《CNN》，不僅Michael，中國也有其他人以金錢誘因投身俄軍。另一名37歲男子稱，他參戰一年，收入是過去在中國工作的三倍，儘管他稱自己參戰與政治無關，只是「迷失人生方向，從小有英雄情結」。

隨著烏克蘭在4月初證實俘虜2名中國籍傭兵，澤倫斯基更表示中國籍參戰者「不只2人」，烏克蘭情報指稱有多達155名中國人投身俄軍，實際數字可能更多。此說法遭俄方否認，中國外交部亦否認有國民參戰，呼籲中國公民勿參與戰爭。

抖音（TikTok）等中國社群平台上曾流傳大量招募影片，配有簡體中文字幕，鼓吹「做個真男人」等標語。Michael指出，正是這類影片吸引他前往俄國。但自從中方得知中國人遭俘後，多個相關帳號遭封禁。不過，CNN發現類似招募影片至今仍能在中國網路上看到，顯示審查系統可能有所疏漏。

除了投身俄軍的中國人，也有少數中國人選擇為烏克蘭作戰。例如27歲在美國求學的男子Jason，曾赴烏克蘭參戰4個月，並申請加入突擊部隊，但因國籍遭拒。

Jason表示，因為自己的高曾祖父曾以國民黨士兵身分參與國共內戰而戰死，因此自己支持台灣不受中國侵略，希望以實際行動喚起國際對類似情況的關注。

目前，中國外交部堅稱與俄烏戰爭無涉，否認鼓勵國民參戰。不過，有專家指出，中國國內媒體對俄國立場偏頗，導致部分國人產生錯誤認知。曾赴俄參戰的中國人紛紛表示，戰場的真實情況比他們想像得更為殘酷。Michael最後呼籲，「這裡根本不是人該來的地方。」

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