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82％美民眾認「台灣是獨立國家」　民調：過半支持美台建交

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲最新民調指出，多數美國民眾對台灣抱持正面態度。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國民間對台灣的支持聲浪不減，一項最新民調指出，多數美國民眾對台灣抱持正面態度，甚至有過半數支持華府正式承認台灣為獨立國家並建立全面外交關係，反映美國社會在台灣議題上已逐漸形成跨黨派共識。

根據《中央社》報導，這份民調由「人道自由基金會」（Humanity for Freedom Foundation）委託美國知名調查機構Remington Research Group執行，調查時間為今年3月15日至18日，共訪問了800名具投票意願的選民。調查結果於美東時間4月28日對外發布，誤差範圍為正負3.5個百分點，信心水準為95%。

根據調查，有68%受訪者對台灣抱持正面觀感，僅4%表示負面，其餘28%則未表達意見。在台灣地位的認知上，高達82%認為台灣是獨立國家，僅有3%認為台灣屬於中國，另有15%表示不確定。

外交承認方面，有58%支持美國應與台灣建交並承認其獨立地位，37%尚未有定見，僅5%明確反對。

此外，在是否軍事協防台灣的問題上，民意相對分歧，39%認為應維持戰略模糊政策，32%主張應明確承諾防衛台灣，另有27%表示不確定，僅3%主張停止對台軍售及不協防。

值得注意的是，88%的美國受訪者認為台灣對美國的國家利益、科技、國安及外交政策具關鍵重要性，僅12%認為不重要，顯示台灣議題在美國民眾心中具有高度戰略價值。

人道自由基金會主席華特斯（Dane Waters）表示，這項調查結果明確揭示了美國人民對台灣的堅定支持，「我們的政府應當順應民意，結束戰略模糊，邁向與台灣建立正式外交關係的正軌」。

該基金會董事雅各（Paul Jacob）也指出，這份數據強調出民眾對台灣戰略角色的認知，特別是在晶片產業方面的地位，「保衛台灣不只是道德責任，更是維護美國經濟與安全利益的關鍵」。

人道自由基金會為一非營利機構，長期致力於推廣自由與民主價值，並透過倡議行動支持全球爭取自決與人權的群體。

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