再嗆中國「活該被課關稅」　川普：他們會自己吞下

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）面對外界對關稅政策所帶來通膨疑慮，他強調中國很可能會自己吞下145％的關稅，甚至直稱，「那是他們活該。」

川普29日接受美國廣播公司（ABC）專訪，主持人莫蘭（Terry Moran）形容，對中國課徵145%的關稅如同貿易禁運（embargo），川普直接回應，「那很好啊，他們活該。」

當莫蘭質疑此舉恐將推高民生物價時，川普不以為然地指出，「你也不確定會變貴啊，你根本不知道中國會不會自己吸收掉，中國很可能會吞下那些關稅。他們以前對我們搶得太兇了……但他們現在沒辦法再那樣做了。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



川普在訪談中再度重申，自己任內對中貿易政策的核心目標，就是結束美國長期被各國佔便宜的局面，「他們都在笑我們，他們覺得我們很蠢，事實上我們真的蠢了。但我說，這樣的事情不會再發生，我們不會讓它再發生。」

當莫蘭問川普，有什麼話想對那些對生活成本上升或股市波動感到焦慮的選民說時，川普聲稱，他在上任第一天就兌現了讓物價下跌的承諾，「你看，從我上任以來，油價降了，雜貨價也降了，雞蛋價格也降了，很多東西都在跌，幾乎所有東西都在跌。」

然而，儘管川普聲稱物價已因他的政策下降，但根據ABC、《華盛頓郵報》及民調機構益普索（Ipsos）合作調查，有超過7成美國人認為經濟狀況惡化，並擔心高關稅將推升物價甚至引發短期內的經濟衰退。

即便如此，川普仍信心喊話，否認美國會迎來苦日子，堅稱美好的時代即將來臨，強調他在競選時就已提醒選民，國家將歷經一段過渡期，但目的就是要「讓美國不再被剝削」。