烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！　遺體全是拷打痕跡

▲羅什奇娜遺體有遭拷打、凌虐痕跡，引發國際間對俄羅斯的撻伐。（圖／Facebook）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭女記者維多莉亞・羅什奇娜（Victoria Roshchyna）在被俄羅斯佔領的扎波羅熱（Saporischschja）核電廠取材時失聯，最終被證實死亡，俄方2025年2月交還遺體。然而令人震驚的是，她的遺體已經木乃伊化，且眼球、部分腦部被摘除，全身多處骨折，有明顯電擊痕跡，生前疑似遭到俄軍嚴刑拷打。

當時年僅27歲的羅什奇娜在《烏克蘭真理報》等主流媒體擔任自由記者。她在開戰後持續進行報導，並前往遭到俄羅斯軍隊佔領的扎波羅熱核電廠，希望能夠調查到失蹤核電廠員工的下落。

怎知她在2023年8月突然失蹤，之後證實被關押於俄羅斯南部羅斯托夫州的一處監獄。俄羅斯國防部直到2024年5月才首度承認拘禁羅什奇娜，同年秋天告知其家屬，她已在2024年9月死亡。

羅什奇娜的遺體今年2月連同750多名陣亡士兵被移交給烏克蘭。然而當時她的屍體被裝進一個白色屍袋，上面註記為「無名男性」，而俄方的移交名單上也沒有寫上她的名字。直到烏克蘭調查人員解凍屍體，才發現屍袋內有一具女屍，經DNA比對後確認是她本人。

她的屍體有明顯外傷，多處骨折，還有遭到電擊的痕跡，因此烏克蘭認為，她生前遭受俄軍的酷刑折磨。不僅如此，羅什奇娜的眼球與部分腦部組織被挖出，烏克蘭懷疑，俄方是為了隱瞞白眼球出血與腦部缺氧等絞殺羅什奇娜的證據，才會在其死後挖出眼球與腦部組織。

羅什奇娜的獄友們告訴烏克蘭調查人員稱，她生前身上有多處刀疤，體重只剩30公斤。而羅什奇娜也曾告訴她，自己遭受過電擊。