美商務部長親訪台積電晶圓廠！　輝達、超微、蘋果力挺擴廠

▲盧特尼克29日親赴台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠視察。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任滿百日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）29日親赴台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠視察，肯定台積電對美國高科技產業的貢獻，強調此舉象徵「美國製造業黃金時代」的來臨。台積電董事長魏哲家則宣布，第三座晶圓廠已正式動土，將先進產能引進美國，進一步強化AI、高效能運算等關鍵領域。

美國商務部29日發布新聞稿指出，盧特尼克此行參訪的是台積電於亞利桑那州最新動工的第三座晶圓廠。他在會後表示，「我們來到這裡，是為了慶祝製造業的回歸，美國正在重拾創造與生產的力量。」

魏哲家則表示，很榮幸迎接盧特尼克來訪，並展示目前亞利桑那廠的工程進展。他強調，為因應美國在智慧型手機、AI及高效能運算等領域的技術需求，台積電已正式動工第三座晶圓廠，「這將把最先進的半導體製造能力帶進美國。」

▲台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

商務部進一步說明，台積電的擴廠計畫正是川普政府推動「投資加速計畫」（Investment Accelerator Program）下的重要成果；該計畫旨在吸引全球領導企業將製造基地移回美國，截至目前已在鋁材、半導體等領域取得重大進展。

這座新廠預計將生產先進製程晶片，支援AI、資料中心及智慧型手機等產業發展，美國企業也給予高度肯定。蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）就表示，「我們作為亞利桑那廠的最大客戶，對美國創新的未來充滿期待。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則指出，AI正徹底改變科技架構，輝達在亞利桑那生產AI超級電腦，是推動AI基礎設施回流美國的重要一步。

超微（AMD）董事長蘇姿丰也感謝多年來與台積電的緊密合作，並表示，「我們在高效能運算領域的合作，不僅是夥伴關係，更是推動運算未來的創新核心。」

台積電為全球最大晶圓代工廠，原本在亞利桑那已規劃興建3座晶圓廠。不過今年3月，魏哲家與川普一同在白宮舉行記者會時宣布，未來將再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於建設3座晶圓廠、2座先進封裝廠與一座研發中心。

美國商務部預估，這項龐大投資將在4年內創造4萬個建築工作機會，並帶動數萬個高薪科技職位，未來10年內更可為亞利桑那州帶來超過2000億美元的經濟效益。