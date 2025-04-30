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川普狂言：第二任期要「拯救全世界」！　批台日韓犧牲美國變繁榮

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普稱第二任期使命是幫助美國與世界。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普就職滿百日之際接受《大西洋》（The Atlantic）月刊專訪，稱重返白宮並非「復出」，而是始終堅持向前，認為第二任期使命是「拯救國家與世界」，與第一任期有所不同。針對俄烏戰爭與盟友關係，川普則強調美國利益優先，「不必為其他國家感到抱歉」。

川普對於重返白宮之路表示，他不認為這是「政治復出」，只是「一直堅持向前」。對於外界批評他濫用職權對付政敵，質疑他走向威權主義，川普回應，「歷史上沒有人像我這樣被追殺」，「我必須說在第一任期內，我們取得很多成就」，即便面臨新冠病毒，股市在疫情過後仍回升至更高水準，卻仍遭受放大檢視與政治迫害。

川普強調，「這次總統任期比第一任期權力更大，但我第一任期也完成很多工作。第一次我是為了生存，為了治理國家而戰，而這一次我是為了拯救這個世界，拯救這個國家而戰。你知道，這次任期很不一樣。」

針對俄烏戰爭，川普被問及是否會更明確支持烏克蘭時回應，「不一定站在澤倫斯基那邊，但我是站在烏克蘭這邊的」，「我跟澤倫斯基處得不太好，你也看到了，他坐在那張椅子上的時候，他就是無法理解」，指的是兩人2月28日在白宮公開發生爭執，最終不歡而散。

川普指出，對烏援助不一定是武器，也可透過制裁、銀行等手段，批評澤倫斯基到訪白宮時態度強硬，「他該做的是保持安靜，你懂嗎？」且不滿美國已向烏克蘭提供3500億美元援助，澤倫斯基卻說得彷彿他們孤立無援。川普也重申，這場「拜登的戰爭」本該可以避免，「我不背這個鍋」。

當記者追問川普對澤倫斯基的態度，是否可能「嚇到」台灣、南韓或日本等國，使其質疑美國對待盟友的方式，川普則強調，美國多年來持續保護南韓，駐軍多達4.2萬人且耗資巨大，南韓卻經濟起飛、取得巨大利益，反而讓美國吃虧。

川普直言，「不必為其他國家感到抱歉，他們花我們的錢過得很好，非常好。而我想要保護這個國家，我想確保一百年後你們仍有一個偉大的國家，現在是非常關鍵的時刻」，「這是我們國家歷史上最重要的時刻之一」。

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