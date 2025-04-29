朱立倫上街「戰獨裁」、反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」，痛批執政黨惡罷、抗議司法追殺。對此，民進黨秘書長林右昌今（29日）表示，罷免是憲法賦予人民的基本權力，更在國父孫中山民權主義第六講提出，「罷免權」是民主的煞車機制，而介入的主體是「人民」，不是「國民黨的名冊」國民黨不去思考問題的本源，竟然找了一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊的奧步。如果孫中山還在世，都會氣到話都說不出來，國民黨作弊被抓到，居然還怪老師抓作弊？

林右昌表示，大家都有看到國民黨主席朱立倫近來的言行，未來國民黨史將會記載，國民黨在朱立倫擔任黨主席時，附和中共謀台、縱容毀憲亂政、用作弊反民主、推青年當人頭，是一個背棄孫中山、踐踏三民主義、毀壞五權憲法的黨主席。

林右昌指出，歷史性總是驚人的巧合與諷刺，2024年4月26日，傅崐萁赴中國後，回台毀憲亂政；2025年4月26日，朱立倫上街頭後，推動罷免總統，朱立倫與傅崐萁似乎奉行毛澤東的論點：天下大亂，情勢大好。兩人用盡手段，要把台灣搞亂搞砸，讓民進黨政府無法穩定施政，如此朱傅體制才有機會，共產黨才有機會。



對於朱立倫批評罷免團體是惡罷。林右昌直言，這是公開侵犯污衊公民的行為，罷免是憲法賦予人民的基本權力，自2017年修法以來，成案並投票的罷免案總計有27件，成功罷免的有7件，從市長、立委、議員到、村里長，不分國民兩黨還是無黨籍都有。國民黨也曾運用此一權利進行罷免，並且成功。現在卻因害怕被罷免，昨是今非批評罷免權，散播謠言鼓動群眾，反民主莫過於此。

林右昌也以國父孫中山舉例，林表示，1924年4月26日，孫中山，民權主義第六講，何謂罷免權？『關於民權的方法，世界上有了一些什麼最新式的發明呢？第一個是選舉權…在政治之中是不是夠用呢？專行這一個民權，好比是最初次的舊機器，只有把機器推到前進的力，沒有拉回來的力。現在新式的方法除了選舉權之外，第二個就是罷免權。人民有了這個權，便有拉回來的力…這好比是新式的機器，一推一拉，都可以由機器的自動。』

林右昌指出，當年孫中山的概念很清楚，「罷免權」是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，而介入的主體是「人民」，不是「國民黨的名冊」。

林右昌表示，如今罷免案的遍地野火起源於傅崐萁到中國返台之後，推動的一系列擴權濫權毀憲的一個法案，造成台灣人民對於民主失控的憤怒與不安，面對罷免的風潮，最好的降溫手段就是藍、白在立院回歸正常立法、合理監督。

林右昌質疑，國民黨不去思考問題的本源，竟然找了一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊的奧步。如果孫中山還在世， 孫中山都會氣到話都說不出來，當死亡連署的比例高到不合常理時，表示這些連署提案的合法性與有效性是有問題的，也間接證實社會上對國民黨抄名冊的懷疑。



對於藍綠罷免案，林右昌強調，罷免國民黨立委的連署，是公民在街頭，在巷弄，按照法律一張一張一筆一畫簽出來的，為求慎重，有錯字就整張重寫，民眾不厭其煩寫到對為止。現在國民黨部被搜，是因為國民黨違法作弊抄名冊假連署，這涉及系統性的組織犯罪行為。國民黨作弊被抓到，居然還怪老師抓作弊？

林右昌直言，大家現在想知道的是，黨主席朱立倫是否事先知情，甚至下令，還是都推給下面的人，朱立倫不要迴避，應該說清楚講明白。作弊的頭，還帶人去包圍法院，闖法院禁制區，企圖用政治干預司法，朱立倫不只應向全民道歉，更應該負起政治責任。