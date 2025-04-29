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挺區桂芝轉發「中共徵文」　翁曉玲批陸委會：只會欺負善良百姓

▲▼行政院長卓榮泰 立委翁曉玲 立法院備詢 索資 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁曉玲聲援區桂芝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北一女教師區桂芝再陷爭議，近日因在LINE群組宣傳中共徵文比賽，鼓勵學生投稿，遭到民眾檢舉，陸委會回應，此案涉及違反《兩岸條例》33條之1，已移請教育部查處中。國民黨立委翁曉玲今（29日）痛批陸委會選擇性的處理個案，專門欺負善良百姓的行徑，真令人不齒。

翁曉玲表示，區桂芝又被陸委會盯上了，而只不過是轉發一則兩岸徵文比賽的訊息告訴學生，就被說成是涉嫌校園統戰、為陸宣傳，陸委會還要求教育部進行調查，好似區桂芝是犯了什麼滔天大罪？陸委會拿著雞毛當令箭，只會對內搞些擾民恐嚇之事，對外對大陸根本束手無策，既無能力解決兩岸爭議、保護台胞在大陸安全，更別說是端出什麼像樣的大陸政策。

翁曉玲直言，新聞出來後，自己有上網去看「2025年『共讀一本好書』徵文大賽的活動訊息，活動目的是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作進行交流。本次的主題是「同享海洋，共話未來」，因此推薦的書籍均環繞著海洋文化的議題。

從共讀書單中觀察，翁曉玲指出，除了山海經、鏡花緣等傳統文學經典外，書單也選讀兩岸作家的書籍，包含台灣作家林良的《小紙船看海》和台大教授張文亮的《有誰聽到座頭鯨在唱歌》等書。她瀏覽了這些書籍，乃是介紹海洋與福建海域的歷史、地理、考古、人文故事和童話故事等，內容優質，並不是政治類書集。

翁曉玲批，陸委會認為台灣主辦單位：中華民國章法學會有違反兩岸人民關係條例第33條之1規定，未經主管機關核准，而與大陸機關（構）有涉及政治性內容之合作行為。但如前所述，這項活動本質並不是政治性活動，而是教育文化交流活動，而且兩邊主辦和承辦單位是以學會、出版社為主，看來就是一項普通的民間文化交流。今天區桂芝不過就是分享活動訊息，做一般老師平常會告訴學生各項競賽活動的事，竟然硬被陸委會貼上統戰標籤，分明就是欲加之罪、何患無詞。

翁曉玲指出，其實台灣每年都有各式各樣、為數眾多的兩岸交流比賽活動，例如體育、歌唱、攝影、數理AI、影片、文創等活動，這些活動本質上無涉政治，長期以來，政府是採低度管理，在前總統蔡英文執政時期，就算不鼓勵，但也沒嚴格禁止。

翁曉玲痛批，總統賴清德上任後這一年時間，大幅收緊兩岸各面向的交流往來，不分青紅皂白的打壓與大陸有關係的人、事與言論，賴政府基本上的態度就是台灣人只能把對岸當敵人，不能與對岸作朋友，兩岸只能勢不兩立，不該和平共處。

翁曉玲認為，陸委會既然想走「敵陸」、「仇陸」與「斷陸」政策，就乾脆明確列出斷陸清單，清楚告訴老百姓哪些可做，哪些不要做，而不是讓人民處於惶恐之中。陸委會選擇性的處理個案，只會找特定人士麻煩，但真正要去抗中、反中、切斷與大陸所有經貿往來的事情卻一樣都不敢做，這種只會趕蒼蠅，不敢打老虎，專門欺負善良百姓的行徑，真令人不齒。
 

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