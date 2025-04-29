雙罷劫負責人徐尚賢遭押！爸聘3律師提抗告　高雄高分院駁回

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢18日圖遭警方壓制、並上銬逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

文／中央社

罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢，遭依違反個資法、偽造文書等罪嫌，且有勾串、滅證之虞裁定羈押，他不服提起抗告，高雄高分院今天裁定駁回。

徐尚賢19日遭高雄地方法院裁定羈押禁見後，其父親聘請3名律師前往律見，並於昨天提出抗告；台灣高等法院高雄分院今天審理後，裁定抗告駁回。

徐尚賢18日在調查局高雄市調查處鳳山辦公室外遭警方持拘票當場上銬逮捕，並扭送市調處偵訊；晚間他被移送至高雄地檢署複訊時一再抗拒，並高喊「政治干預司法、司法干預罷免」、「綠色恐怖」等語，但仍被強押進地檢署接受訊問。

檢方依涉犯偽造文書等罪嫌拘提徐尚賢到案，但他拒絕夜間偵訊，檢方依涉犯個人資料保護法及刑法行使偽造文書等罪嫌，向高雄地方法院聲請羈押徐尚賢；經地院開庭審理，19日深夜諭知徐尚賢羈押禁見。

高雄地方法院發布訊息指出，徐尚賢坦承罷免提議人名冊上簽名均非提議人本人親簽，而是他本人或罷免志工所為；此外，依相關人證、物證等資料，認為徐尚賢涉犯非法蒐集利用個人資料罪及行使偽造私文書等罪嫌重大。

院方表示，法官依扣案2支手機通訊軟體內容及證人證述，認為徐尚賢有刪除通訊軟體對話紀錄情形，且他在偵訊時坦承有刪除個資方面檔案；另外，經查有指示罷免領銜人黃姓婦人及朱磊如何應對檢調詢問，有刪除對話紀錄等滅證行為及勾串共犯情形。

法官審酌，徐尚賢主導的罷免提議人名冊製作過程仍待釐清，案情尚非明朗，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，依他滅證及勾串舉動，若交保在外，難保他不會與未到案工作人員串證而使案情晦暗不明，因此認定有羈押及禁止接見、通信及授受物件必要，19日起裁定羈押2月，並禁止接見、通信及授受物件。