查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

▲國民黨書記長陳貞容及書記朱培儀遭押 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北地檢署今（28日）上午再度發動搜索行動，針對國民黨新北市黨部展開調查，並帶回書記長陳貞容等黨工，疑與近期多起罷免案中爆發的「死亡連署」、「偽造文書」爭議有關。新北市議員張嘉玲則透露，陳貞容的另一身分，就是新北市選委會的委員，她昨日才在議會肯定敢查自己人，沒想到還真查到自己人。

新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。昨天上午發動第2波搜索，前往國民黨新北市黨部等地搜索並帶回陳貞容、書記朱蓓儀並約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以釐清案情。

張嘉玲在新北市議會質詢指出，新北市選舉委員會確實函請戶政機關查核連署名冊，展現「自己人敢查自己人」的精神，而戶政機關、新北市選委會在查核過程中已發現提議人名冊疑有偽造情形，應依刑事訴訟法第241條主動向檢察官告發，讓檢察官依法展開偵查、傳喚釐清案情。

張嘉玲也呼籲，新北市選委會主委、總幹事、民政單位負責相關查核工作，必須對外界、選民說明清楚，堅守公平正義，依法主動告發所有疑似違法情事，並全面強化選務管理，準備好二階連署的及三階罷免投票的行政工作，確保公平且順利進行。

張嘉玲稍早則在臉書上指出，遭收押的陳貞容，就是新北市選委會的陳貞容委員。自己才在議會肯定新北市政府「自己人敢查自己」，還真的查到自己人。