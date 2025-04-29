批賴清德綁架台灣人　連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「連胡會」破冰之旅20周年，國民黨副主席連勝文今（29日）代替前父親、副總統連戰出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」。連勝文致詞時表示，賴清德總統是「Mr. Lie」（謊言先生），用意識形態綁架台灣民眾，並刻意製造兩岸對立，讓兩岸處在戰爭的邊緣，「如果不是國民黨的努力，從馬總統開始到現在，國民黨一切的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了！」

「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」今天下午選在政大公企中心舉辦，不過連戰本人並未出席，由連勝文代為出席。會前，媒體追問連戰身體狀況，連勝文回應，父親身體狀況起起伏伏，年紀很大了，否則今天他自己會出席，但因為身體狀況不定，就讓他來代為發表感言，謝謝大家關心。

連勝文隨後上台致詞時表示，希望通過在和平之旅後所架構的各種交流平台，讓大陸民眾與政府知道，多數台灣人並非講到大陸都是喊打喊殺，而是對大陸百姓仍保持友好與親善的態度。

連勝文說，同時也希望透過交流，盡量降低兩岸不斷高升的敵意，「我可以這樣講，如果不是國民黨的努力，從馬總統開始到現在，國民黨一切的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了」。

連勝文也提到，「Mr. 賴」的中文翻譯叫做謊言先生（Mr. Lie），諷刺賴清德用意識形態綁架台灣民眾，利用司法的鷹犬來恐嚇在野黨，並刻意製造兩岸對立，讓兩岸處在戰爭的邊緣，讓兩岸由馬總統時代平穩的關係，轉化為衝突的狀態，「國民黨現在所做的，就是提供台灣民眾一個不同的，但也曾經真正成功過、確實可行的兩岸互動模式」，連勝文說，就算現在賴清德阻撓兩岸交流的做法，比起20年前有過之而無不及，導致兩岸關係處於高度對立，但這絕對無法切斷兩岸早已經建立的各種真摯友誼及密切的合作關係。

連勝文強調，現在就算民進黨政府回心轉意願開放陸客來台，搞不好陸客還不敢來台，去年辦國際青少年交流賽，邀大陸國際學校學生來台，當時家長就擔心來台灣有人身安全顧慮。若台灣的當權者真心愛台灣，就應該極力避免台灣陷入地緣政治的衝突漩渦當中，以免讓台灣的情勢更加的困難。