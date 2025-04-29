　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德綁架台灣人　連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「連胡會」破冰之旅20周年，國民黨副主席連勝文今（29日）代替前父親、副總統連戰出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」。連勝文致詞時表示，賴清德總統是「Mr. Lie」（謊言先生），用意識形態綁架台灣民眾，並刻意製造兩岸對立，讓兩岸處在戰爭的邊緣，「如果不是國民黨的努力，從馬總統開始到現在，國民黨一切的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了！」

「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」今天下午選在政大公企中心舉辦，不過連戰本人並未出席，由連勝文代為出席。會前，媒體追問連戰身體狀況，連勝文回應，父親身體狀況起起伏伏，年紀很大了，否則今天他自己會出席，但因為身體狀況不定，就讓他來代為發表感言，謝謝大家關心。

連勝文隨後上台致詞時表示，希望通過在和平之旅後所架構的各種交流平台，讓大陸民眾與政府知道，多數台灣人並非講到大陸都是喊打喊殺，而是對大陸百姓仍保持友好與親善的態度。

連勝文說，同時也希望透過交流，盡量降低兩岸不斷高升的敵意，「我可以這樣講，如果不是國民黨的努力，從馬總統開始到現在，國民黨一切的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了」。

連勝文也提到，「Mr. 賴」的中文翻譯叫做謊言先生（Mr. Lie），諷刺賴清德用意識形態綁架台灣民眾，利用司法的鷹犬來恐嚇在野黨，並刻意製造兩岸對立，讓兩岸處在戰爭的邊緣，讓兩岸由馬總統時代平穩的關係，轉化為衝突的狀態，「國民黨現在所做的，就是提供台灣民眾一個不同的，但也曾經真正成功過、確實可行的兩岸互動模式」，連勝文說，就算現在賴清德阻撓兩岸交流的做法，比起20年前有過之而無不及，導致兩岸關係處於高度對立，但這絕對無法切斷兩岸早已經建立的各種真摯友誼及密切的合作關係。

連勝文強調，現在就算民進黨政府回心轉意願開放陸客來台，搞不好陸客還不敢來台，去年辦國際青少年交流賽，邀大陸國際學校學生來台，當時家長就擔心來台灣有人身安全顧慮。若台灣的當權者真心愛台灣，就應該極力避免台灣陷入地緣政治的衝突漩渦當中，以免讓台灣的情勢更加的困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／歡呼！　0050經理費調降
快訊／遼寧飯店嚴重大火　22人死亡
快訊／青年公園廁所「流出血跡」　驚見屍體
突換股東會紀念品！　改超商200元卡
日男顧病妻36年！陳屍中和「屍水全流出」　家屬心碎
查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員
「台灣手燈」宣布解散！買家大量退訂　慘賠123萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核電5月歸零　他諷：漲電價、送走半導體是賴政府不缺電解方？

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

批賴清德綁架台灣人　連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

索資只回一張紙？郭智輝稱「精華液」　黃國昌曝內容：睜眼說瞎話

中製啤酒、鋼品擬開徵反傾銷稅　鍾佳濱籲1個月完成調查

世壯運「觀眾席可持國旗」替台灣加油　北市曝112名陸籍選手已過審

出席連胡會20週年座談會　馬英九要賴清德：放下台獨建國幻想

賴清德：經濟成長率4.59%超越美日歐盟　勞工朋友功不可沒

卓榮泰：漲電價引發物價波動　壓力比發1萬元大

美前印太司令阿奎利諾上將見賴清德讚領導力　敬佩保護台灣的行動

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

核電5月歸零　他諷：漲電價、送走半導體是賴政府不缺電解方？

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

批賴清德綁架台灣人　連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

索資只回一張紙？郭智輝稱「精華液」　黃國昌曝內容：睜眼說瞎話

中製啤酒、鋼品擬開徵反傾銷稅　鍾佳濱籲1個月完成調查

世壯運「觀眾席可持國旗」替台灣加油　北市曝112名陸籍選手已過審

出席連胡會20週年座談會　馬英九要賴清德：放下台獨建國幻想

賴清德：經濟成長率4.59%超越美日歐盟　勞工朋友功不可沒

卓榮泰：漲電價引發物價波動　壓力比發1萬元大

美前印太司令阿奎利諾上將見賴清德讚領導力　敬佩保護台灣的行動

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

白沙屯媽祖進香估逾32萬香燈腳湧入　北港警擴大交管與接駁服務

收容人幫母親洗腳　東成監獄懇「孝親足浴」場面感人

室友洗衣服「這2樣一起丟」她錯愕！一票卻反問：沒差吧

Grok 3.5測試版下週上線　聚焦火箭發動機與電化學技術解答

梅根素顏談「放下」　坦言「想見已故婆婆黛安娜王妃」

手機廣告跳不停！專家警告「4圖案」千萬別點：會沒完沒了

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

恐喪失參選南韓總統資格！李在明「這天」定生死　三審決定是否翻盤

印度強股+美國穩債　群益印美戰略多重資產資金5／12開幕

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

政治熱門新聞

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

中共軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

「賴清德民調可能繼續掉」　郭正亮揭關鍵人物

罷賴、彈劾是不可能任務　他揭朱立倫算盤

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

自稱是台灣人也是中國人　連勝文嗆民進黨

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

剛宣布張延廷代理主委　藍黨中央突通知變成他

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

卓冠廷遭林右昌否認　白酸網內互打

核三廠2號機將除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」

黑衣男嗆罷團志工「在國民黨地盤會死很慘」　本人親回：是好意

新住民也是台灣人！鄭正鈐控綠歧視：別再撕裂社會

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

更多熱門

相關新聞

連胡會20週年　馬英九要賴清德：放下台獨建國幻想

連胡會20週年　馬英九要賴清德：放下台獨建國幻想

「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」今（29日）下午於政大公企中心舉辦，不過前副總統連戰本人並未出席，由兒子、國民黨副主席連勝文代為出席。前總統馬英九致詞時喊話總統賴清德，應以天下蒼生為念，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要」的台獨建國幻想。

連勝文轟賴清德「Mr. Lie」：用意識形態綁架台灣民眾

連勝文轟賴清德「Mr. Lie」：用意識形態綁架台灣民眾

能罷免賴清德？前藍委曝「1劇本」可實現

能罷免賴清德？前藍委曝「1劇本」可實現

基隆民政處長疑涉查戶政個資助連署　蔡其昌：政治史上最大醜聞

基隆民政處長疑涉查戶政個資助連署　蔡其昌：政治史上最大醜聞

自稱是台灣人也是中國人　連勝文嗆民進黨

自稱是台灣人也是中國人　連勝文嗆民進黨

關鍵字：

國民黨連勝文連戰中共

讀者迴響

熱門新聞

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面