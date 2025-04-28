停車完驚覺「亂入2577神奇派對」　網喊：買樂透！竟釣出一票車主

▲其他三台車的車牌全是「2577」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人在買新車時，會特別選諧音吉利或有縮寫含意的數字。就有網友日前外出停車後發現，愛車被車牌「2577」的車輛包圍，忍不住PO網分享。照片掀起熱烈回響，不少網友大讚神巧合，同時也有一票相同車牌號碼的車主現身。

網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，當天他在飯店停車場停好車後，就看見同一排的其他車輛，車牌數字清一色是「2577」，忍不住驚呼「停完車才發現被2577包圍。」

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對此，大票網友洗版笑回，「該買彩票了吧」、「車號2577：我們之中有臥底」、「不是你的圈圈」、「亂入車聚」、「還好，如果被千萬包圍比較可怕」、「愛我錢錢」、「沒事，不是被9527包圍就好」、「樂透買起來」、「中大獎了！該去買張樂透」、「2577開派對」、「那種都是家族出遊，尾數都是特地選的，方便辨認」、「2577俱樂部」、「0857多到靠杯」。

有趣的是，不少車牌號碼同為「2577」的車主，也紛紛現身留言區，「想加入，我們家有3台2577」、「我兩個朋友也用這組牌」、「2577宇宙？」「我家的也是2577」。

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