嘉義「沉睡的酥皮濃湯」遭竊　老闆醒來錢包+手機消失！2賊落網

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義文化路上有一間老牌脆皮濃湯，經常營業到凌晨2、3點，周邊店家早已休息，就剩這家還燈火通明，由於老闆白天還要務農，到了深夜已相當疲憊，經常邊營業邊睡覺，客人要點餐還得先叫醒老闆，讓網友戲稱這是「沉睡的酥皮濃湯」，成為嘉義奇觀。不過卻有竊賊因此盯上這個攤位，趁老闆不注意時偷走他的錢包和手機，全案經警方偵辦，已循線查緝翁、黃2名竊嫌到案，依竊盜罪移送偵辦。

▲嘉義「沉睡的酥皮濃湯」兩度遭竊，監視器拍到竊賊身影。（圖／記者翁伊森翻攝）

監視畫面可見，老闆疑似坐在攤位後睡覺，有竊賊走過去跪在老闆旁邊，將手伸入攤位摸索一陣後，拿著包包轉身就走。

有網友得知後，在Thread發文指老闆被搶錢，整個錢包都被拿走，「明明就有拍到人，但因為金額2、3千，警察懶得找」，引發網友議論「哪一家派出所啊」、「3千塊阿北要賣好多酥皮濃湯，真的很令人心疼」、「我之前凌晨三點騎經過，他還開著，只是趴著睡著了，是不是因為他太累，睡得太熟了，所以才沒發現被偷」。

對此，警方表示，該酥皮濃湯的老闆於3月21日凌晨03時55分時，錢包遭竊，裡面有4千元現金，這個月4月1日凌晨1時52分時，竊嫌連老闆的手機都偷走，兩案經警察循線調查，發現是翁姓及黃姓男子犯案，已全部查獲到案，翁、黃坦承罪刑，全案依竊盜罪移送偵辦。