冏星人「剿匪三部曲1套320」他驚呆！最新銷售額曝光　PTT酸爆

▲冏星人推出電子書。（圖／翻攝自Threads／冏冏 Yue Yu）

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTuber「冏星人」繼發表關於兩岸的言論，引發軒然大波後，推出的《剿匪三部曲》電子書再度掀起熱議。就有網友好奇發文，「一套320元你會買嗎？」而鄉民則洗版吐槽，「大賺人血饅頭財」、「用GPT寫都比這個強」。

冏星人近日在Threads發文，介紹自己推出的《剿匪三部曲》電子書，表示第二部「誰在認知作戰」中，會試著解析網軍的行為模式，並證明網軍的存在、是哪股勢力，「我知道很多人覺得我想要個人光環，但不好意思，有些事真的不太多人做得到，等我做完三部曲，我會做回去自己的節目。我也想快點脫離這個地獄。」

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對此，就有網友在PTT發文表示，「剛剛看到的販賣資訊，抓匪爬蟲程式一套320元，還有影片，聽說已經賣出200多套，收入超過7萬了，不過只有30%-40%的準確率，這價格公道嗎？」

▲目前已有226人購買。（圖／翻攝自網頁）

話題引爆議論，大票鄉民紛紛回應，「這什麼屎準確率，換成防毒你會買？」「台灣人很有錢啊」、「傻鳥買爆」、「免費測試員喔」、「這太扯了吧，割韭菜割成這樣」、「30-40%跟瞎猜的差不多吧」、「我看起來像X智鳥嗎」、「賣的是民主價值，你懂什麼」。

《ETtoday新聞雲》記者實際查看販售頁面，目前已有226人購買，銷售額為7萬2320元。上面提到，等三部曲全部上架完成一周後，會提供三部影片完整逐字稿，包含來源資料連結和抓YT共匪的工具，「有 30-40%的機率辨別得出來，大批網軍時尤其有效。」

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